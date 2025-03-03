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ALMI partner АльтерОфис


03.03.2025 «Алми Партнер» представила новую версию «АльтерОфис» 3

Публикаций - 1, упоминаний - 3

ALMI partner и организации, системы, технологии, персоны:

ALMI partner - АЛМИ партнер 97 1
Microsoft Corporation 24688 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4769 1
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Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 132 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1609 1
Linux OS 10040 1
Microsoft Windows 15749 1
Microsoft Office 3760 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1126 1
Лебедев Михаил 53 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
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