Волгоградская область протестировала безопасный отечественный офисный пакет «АльтерОфис»

В Волгоградской области успешно завершено тестирование отечественного офисного пакета «АльтерОфис» от компании «АЛМИ Партнер». Испытания прошли в рамках реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта «Отечественные решения». Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Использование «АльтерОфис» позволяет региональным органам власти и подведомственным учреждениям обеспечить надежную и устойчивую работу с документами. Этот офисный пакет создан для безопасного использования в государственных организациях и предлагает полный набор функций, сравнимый с зарубежными аналогами. Интуитивно понятный интерфейс, поддержка популярных форматов файлов и возможности совместной работы делают «АльтерОфис» инструментом для ежедневного документооборота.

«АльтерОфис» включен в реестр отечественного ПО и соответствует всем государственным стандартам информационной безопасности. В состав решения входит почтовый клиент «АМэйл», который обеспечивает работу с электронной почтой, календарями и задачами, поддерживая современные протоколы обмена данными.

«Мы создаем продукты, которые помогают государственным организациям уверенно переходить на отечественные решения и обеспечивать полную импортонезависимость. Внедрение ″АльтерОфис″ в Волгоградской области укрепляет позиции российских технологий и позволяет отказаться от зарубежных офисных приложений. Проект ″Экономика данных″ играет ключевую роль в развитии цифровой инфраструктуры страны, и мы рады вносить в него свой вклад, предоставляя современные и безопасные решения», — отметил Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».