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«АЛМИ Партнер» выпустила обновление «АльтерОфис» и «АМэйл»

Компания «АЛМИ Партнер» представила обновление офисного пакета «АльтерОфис» и почтового клиента «АМэйл», включающее значительные улучшения в производительности, безопасности и удобстве работы. Новая версия предлагает расширенный функционал для взаимодействия с документами, почтой и календарями, а также обеспечивает стабильную работу на различных операционных системах, включая отечественные платформы. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

В новой версии «АльтерОфис» улучшены диалоги работы с файловой системой. Добавлена поддержка сетевых папок, доступных на уровне операционной системы. Часто используемые директории пользователи теперь могут добавлять в «Избранное». Навигация по папкам и каталогам стала проще и понятнее.

Для пользователей Linux-платформ устранены проблемы с отображением иконок в меню, артефактами интерфейса в темной теме на AstraLinux 1.8, а также оптимизирована работа шрифтов на ОС «Альт» и «Ред ОС». Исправлены ошибки и улучшена стабильность работы приложений. Оптимизированы операции многократного копирования и вставки для ускорения рутинных задач.

В «АМэйл» появились новые возможности форматирования текста писем, включая выделение цветом, настройку размера шрифта в редакторе и улучшенное копирование форматированного содержимого. Расширена поддержка форматов: теперь можно открывать файлы MSG, корректно обрабатывать HTML в автоответах и преобразовывать сообщения в событиях или задачах. Улучшены инструменты поиска и организации писем: реализован поиск по всем адресным книгам при формировании списка рассылки, ускорен импорт архивов PST, исправлена синхронизация отправленных сообщений, улучшено управление хранилищем писем.

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Безопасность

В календаре появилось мгновенное обновление при получении приглашений, корректная обработка отчетов о недоставленных приглашениях и улучшенное отображение писем от делегированных ящиков. Повышена безопасность работы с почтой. Улучшен UI для шифрованных писем, добавлена визуализация статуса защищенности писем AmailEx, автоматизировано создание и управление учетными записями AmailEx, устранены уязвимости при обработке вложений. Обновление исправляет критические уязвимости, улучшает работу с большими изображениями и интеграцию с внешними сервисами.

«С каждым обновлением мы стремимся сделать "АльтерОфис" и "АМэйл" еще более удобными и надежными рабочими инструментами. В этой версии мы уделили особое внимание стабильности на Linux-платформах, улучшили взаимодействие с файлами и почтой, а также добавили новые возможности для командной работы. Наша цель — обеспечить пользователям комфортный переход на отечественные решения без потери привычного функционала», — отметил Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».

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