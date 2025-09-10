«АЛМИ Партнер» представляет расширенную облачную версию «АльтерОфис»

Компания «АЛМИ Партнер» анонсировала веб-версию офисного пакета «АльтерОфис», построенную на облачной технологии. Она отличается улучшенной производительностью, расширенной функциональностью и обновленным дизайном. Об этом CNews сообщили представители «АЛМИ Партнер».

Веб-версия «АльтерОфис» — это облачное решение, позволяющее работать с документами, таблицами, презентациями и графикой прямо в браузере без установки программ на компьютер. В этой версии расширен список целевых операционных систем, на которых может быть развернута серверная часть «АльтерОфис Веб», благодаря переходу на поставку сервиса в виде Docker-контейнера. Пользователей ждет обновленный дизайн интерфейса и улучшенная производительность редакторов.

Включение графического редактора в «АльтерОфис Веб» превратило его в полноценный аналог настольного офисного пакета. Обновленное ядро предоставляет новые онлайн-функции, которые повышают совместимость, производительность и взаимодействие с другими компонентами системы. Особое внимание уделено улучшенной поддержке форматов Microsoft Office и усилению безопасности приложений.

Контейнеризация сервиса расширяет возможности интеграции «АльтерОфис Веб» практически с любой современной ИТ-инфраструктурой.

В обновленном хранилище файлов расширены возможности управления правами доступа, включая группы папок, а также реализован полнотекстовый поиск, что облегчает и ускоряет работу с большими объемами информации.

Лицензионная политика «АльтерОфис Веб» предусматривает развертывание решения внутри контура заказчика с гибким масштабированием под его потребности. Бета-версия «АльтерОфис Веб» уже доступна для раннего тестирования ограниченному кругу авторизованных клиентов. Это дает им возможность опробовать продукт на реальных задачах и предложить свои пожелания по улучшению.

«"АльтерОфис Веб" — это не просто удобный офисный пакет, это универсальная облачная платформа для совместной работы, которая обеспечивает пользователям эффективный и безопасный сервис независимо от устройства и операционной системы. Мы внимательно следим за мировыми тенденциями и инновациями, адаптируя лучшие практики, чтобы предлагать нашим клиентам современное, надежное и удобное решение, соответствующее требованиям рынка и способствующее импортонезависимости», — отметил Михаил Лебедев, председатель правления ГК «АЛМИ».