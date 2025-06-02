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ALMI partner АльтерСофт


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «АЛМИ Партнер» упрощает переход на «АльтерОфис 2025» для компаний 1
24.02.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором «Алми Партнер» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ALMI partner и организации, системы, технологии, персоны:

B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4682 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9257 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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