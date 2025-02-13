Печникова Юлия
Печникова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 2
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|eBay Inc 1622 1
|DuPont - Дюпон 100 1
|Tata Motors - Jaguar Land Rover 92 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
|АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
|Merlion Academy 4 1
|Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
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