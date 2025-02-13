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Печникова Юлия



13.02.2025 Merlion – официальный дистрибьютор Tibbo Systems 1
01.04.2022 Merlion запускает центр развития компетенций Merlion Academy 1
01.02.2022 Merlion и Blue Prism подписали стратегическое дистрибьюторское соглашение 1
11.01.2022 Merlion и RDW Technology подписали дистрибьюторское соглашение 1
23.12.2020 Вместо стагнации пандемия вызвала беспрецедентный спрос на вычислительные мощности 1
28.09.2020 Merlion стала официальным дистрибьютором Legrand в России 1
19.09.2019 Merlion стал первым в России официальным дистрибьютором H3C Technologies 1
18.04.2019 Merlioncloud объявила о старте официальных продаж облачных решений IBM 1
17.09.2018 Merlion выходит на рынок облачной дистрибуции 1
11.08.2016 Merlion пополнил портфель серверными решениями Bull 1
06.04.2016 Merlion пополнила свой продуктовый портфель пакетом «МойОфис» 1
25.03.2016 Merlion подписал дистрибьюторский контракт с Abbyy 1
12.02.2016 «Новые облачные технологии» проводят первую конференцию для партнеров 1
16.12.2015 Merlion добавила в свой продуктовый портфель гиперконвергентные решения Nutanix 1
20.08.2015 Merlion займется поставкой антивирусных решений Dr.Web для дома и бизнеса 1
16.04.2015 Merlion и IBM создали центр технологических решений 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Печникова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 808 15
IBM - International Business Machines Corp 9446 3
Merlion VAD 4 3
Новые облачные технологии (НОТ) 447 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Microsoft Corporation 24657 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12712 1
Intel Corporation 12212 1
HP Inc. 5690 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Legrand 77 1
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 1
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 1
Tsinghua Holdings - Unisplendour Corp - H3C Group - H3C Technologies 39 1
Velvica - Велвика 7 1
Precisely - Syncsort 8 1
Exasol 3 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
Merlion Engineering 11 1
8259 1
Nutanix 99 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Red Hat 1314 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 328 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 83 1
ITSDelta 2 1
Blue Prism 28 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 17 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
Merlion iRU - Деловой офис 308 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
eBay Inc 1622 1
DuPont - Дюпон 100 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 92 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2864 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66515 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13222 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21230 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29825 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6127 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11100 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6600 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19526 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13612 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15782 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16177 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6694 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12570 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 773 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4027 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13840 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1007 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3550 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1446 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30887 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12563 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27665 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2781 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12587 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 785 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4708 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24232 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5392 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1478 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6418 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14427 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13960 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4160 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24237 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7428 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8592 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20854 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7438 1
Merlion - MerliOnCloud 39 3
Новые облачные технологии - МойОфис 785 2
Microsoft Windows 7 1979 1
IBM SPSS Statistics 54 1
IBM Watson Studio 3 1
Dr.Web Security Space 64 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Apple iOS 7834 1
Intel x86 - архитектура процессора 1862 1
Abbyy Compreno 20 1
Linux OS 10002 1
Google Android 14044 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 65 1
Axoft - AxoftCloud 13 1
IBM Systems 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
IBM Netezza 16 1
IBM Power8 30 1
Atos Bull Escala 13 1
RDW Office 1 1
RDW Optimal 3 1
RDW Personal 1 1
RDW Computers All-in-One 4 1
RDW - серия мониторов 2 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Microsoft Windows 15711 1
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 98 1
Atos Bull Bullion - Серверные платформы 10 1
IBM PowerLinux Solution Edition 8 1
Степанюк Михаил 68 1
Салов Антон 38 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Безрядин Анатолий 6 1
Кочепасов Сергей 13 1
Волченсков Иван 6 1
Shakespeare Steve - Шекспир Стив 1 1
Кимельман Константин 10 1
Хайрулин Марат 1 1
Трекин Александр 2 1
Гоц Роман 46 1
Прибочий Михаил 44 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Решин Денис 9 1
Степанов Николай 13 1
Карасев Алексей 4 1
Крупник Станислав 5 1
Stadler Sebastian - Штадлер Себастиан 1 1
Иванов Геннадий 4 1
Колодкин Игорь 3 1
Valeskis Justinas - Валескис Юстинас 2 1
Мистюкова Наталья 2 1
Гилг Роман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145071 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43353 3
Европа 21798 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Европа Восточная 3080 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Турция - Турецкая республика 2362 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14219 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13334 1
VAD - Value Added Distribution 99 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14431 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51298 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24206 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48200 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7866 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 207 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9991 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Ergonomics - Эргономика 1600 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3661 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4842 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2933 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1208 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7529 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6975 1
Латинский алфавит 190 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 507 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1589 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Merlion Academy 4 1
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2438 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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