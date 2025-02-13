Merlion – официальный дистрибьютор Tibbo Systems

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, расширил свой продуктовый портфель, пополнив его ключевой разработкой Tibbo Systems – low-code платформой промышленного интернета вещей AggreGate и продуктами, созданными на ее основе. В их числе — система SCADA/HMI для автоматизации технологических процессов, MES-система для управления производством, система мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой, система автоматизации зданий и центров обработки данных (ЦОД). Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Платформа AggreGate служит основой для цифровизации современных предприятий: она позволяет объединить все их активы в целостную экосистему с единым центром управления и оптимизирует технологические процессы. Сложные IoT/IIoT-продукты и сервисы на базе AggreGate создаются в режиме low-code, который ускоряет разработку и уменьшает издержки.

Юлия Печникова, директор по развитию бизнеса VAD-дивизиона компании Merlion: «Рада объявить о начале сотрудничества с Tibbo Systems. Программные решения компании применяются во многих отраслях промышленности. Технологии Tibbo Systems позволяют ускорить процесс создания облачных продуктов, систем управления предприятием и обработки данных от умных устройств и минимизируют затраты на разработку. Теперь наши партнеры смогут предложить российским компаниям еще больше эффективных инструментов для цифровой трансформации бизнеса».

Сейчас в Merlion формируется центр компетенций Tibbo Systems, в который войдет выделенная команда дистрибьютора, специализирующаяся на платформе AggreGate. На этапе предпродажной подготовки эти специалисты предоставят партнерам поддержку, что позволит им быстрее и эффективнее внедрять для своих заказчиков решения, разработанные на платформе.

Ольга Микаллеф, коммерческий директор Tibbo Systems: «Мы с оптимизмом смотрим на перспективы сотрудничества с Merlion. Кроме широкого географического покрытия, планируется развернуть демостенды, где будет возможность протестировать программное обеспечение и оценить преимущества платформы AggreGate. Инженеры дистрибьютора смогут обеспечить техническую экспертизу, а также Merlion запустит программы обучения для партнеров и заказчиков».