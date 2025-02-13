Микаллеф Ольга
|13.02.2025
|Merlion – официальный дистрибьютор Tibbo Systems 1
|30.11.2006
|Вышел декабрьский номер журнала CNews 2
Микаллеф Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24657 1
|Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
|Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145071 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
|Франция - Французская Республика 7859 1
|Австрия - Вена 253 1
|CNews - ZOOM.CNews 1848 1
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