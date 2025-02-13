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Микаллеф Ольга



13.02.2025 Merlion – официальный дистрибьютор Tibbo Systems 1
30.11.2006 Вышел декабрьский номер журнала CNews 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Микаллеф Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24657 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50825 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 821 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4484 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2442 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 905 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2421 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29221 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16362 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2762 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1322 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2832 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 835 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3431 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1959 1
CNews - ZOOM.CNews 1848 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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