«ДАР» расширяет возможности промышленной аналитики с IoT-решениями Tibbo Systems

Компания «ДАР» (входит в ГК «Корус Консалтинг») стала партнером Tibbo Systems – разработчика решений для Интернета вещей. В рамках сотрудничества «ДАР» будет использовать IoT-платформу AggreGate для работы с данными в проектах по цифровизации промышленных предприятий. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Tibbo Systems — российский разработчик low-code решений для интернета вещей с 2001 г. Компания создает платформы AggreGate для управления ИТ-инфраструктурой, автоматизации процессов и центров обработки данных, удаленного мониторинга и обслуживания.

AggreGate IoT Platform применяется в промышленных компаниях для управления данными: сбора, обработки и хранения. Платформа включает расширенную аналитику и инструменты визуализации для пользователей. M2M-платформа поддерживает более ста драйверов устройств, что позволяет подключать к ней любые промышленные или пользовательские IoT-устройства.

«Мы видим, что промышленные предприятия в России все больше заинтересованы в эффективной работе с данными. Однако анализ больших массивов информации, поступающей с оборудования, остается сложной задачей. Для ее решения мы выбрали Tibbo Systems как надежного партнера, чьи решения помогут не только выстроить и контролировать жизненный цикл данных на предприятии, но и бесшовно интегрировать системы управления данными с ИТ-инфраструктурой промышленной компании», — сказала Елена Лашманова, генеральный директор «ДАР».

«Для Tibbo Systems как вендора очевидна стратегическая значимость партнерских отношений, так как наши партнеры обладают отраслевой экспертизой, необходимой для успешного внедрения проектов, основой которых является платформа AggreGate. Мы убеждены, что сотрудничество с «ДАР» — признанным экспертом в своей области — создаст существенные возможности для совместного успеха наших компаний. Компетенции и экспертиза команды «ДАР» в сочетании с мощной функциональностью платформы AggreGate позволят реализовывать проекты, полностью соответствующие потребностям заказчиков», — отметила Ольга Микаллеф, коммерческий директор Tibbo Systems.