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Лашманова Елена



14.02.2025 Компания «Дар» пополнила портфель решений для работы с данными за счет продуктов Loginom Company 1
04.02.2025 ГК «КОРУС Консалтинг» создала дочернюю компанию для развития решений по аналитике данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лашманова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1223 2
Luxms 82 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 33 1
FanRuan Software 11 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Создано именных указателей - 168741.
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