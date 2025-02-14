Лашманова Елена
|14.02.2025
|Компания «Дар» пополнила портфель решений для работы с данными за счет продуктов Loginom Company 1
|04.02.2025
|ГК «КОРУС Консалтинг» создала дочернюю компанию для развития решений по аналитике данных 1
Лашманова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 73 1
|PIX BI 53 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 474 1
|Семенов Александр 146 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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