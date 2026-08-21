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Корус Консалтинг ГК ДАР

СОБЫТИЯ

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21.08.2026 «ДАР» предложит клиентам аналитическую платформу Tengri Data 1
28.01.2026 «ДАР» расширяет партнерство с Datareon: фокус на MDM и корпоративную шину данных 1
12.12.2025 PIX Robotics и «ДАР» расширили партнерство в области моделирования и анализа бизнес-процессов 1
08.12.2025 Компания «ДАР» расширяет возможности для роботизации бизнеса решениями Primo RPA 1
14.02.2025 Компания «Дар» пополнила портфель решений для работы с данными за счет продуктов Loginom Company 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Корус Консалтинг ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1483 4
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 37 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54071 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2893 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5662 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36337 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7496 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7729 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 88 1
IA - Intelligent automation - Интеллектуальная автоматизация - Синтез роботизации и различных новых технологий 36 1
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1535 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35167 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28340 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26373 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17009 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 353 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8295 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7845 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1924 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 746 1
Примо РПА - Primo RPA 52 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 50 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166672 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11752 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8504 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1466441, в очереди разбора - 724846.
Создано именных указателей - 199873.
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