Loginom Company BaseGroup Labs Аналитические технологии
Loginom – разработчик продуктов и решений в области аналитики данных. Специализируется на разработке систем для глубокого анализа данных, охватывающих вопросы сбора, интеграции, очистки данных, построения моделей и визуализации. Loginom – основной продукт компании, универсальная аналитическая платформа широкого спектра применения, которая делает продвинутую аналитику доступной бизнес-пользователям. Она может применяться как для решения локальных задач, так и для построения корпоративных систем принятия решений, анализирующих огромные массивы данных. Loginom внесен в реестр российского программного обеспечения.
Loginom Company и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
|Арустамов Алексей 7 6
|Рахманов Александр 23 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Головатый Леонид 10 1
|Леонов Денис 4 1
|Дубровский Юрий 9 1
|Кухарев Сергей 8 1
|Пивоваров Андрей 12 1
|Махов Геннадий 11 1
|Гурова Наталья 13 1
|Балаш Максим 8 1
|Андреев Максим 38 1
|Конева Елена 5 1
|Заржецкий Александр 35 1
|Занин Виталий 22 1
|Ахломов Александр 2 1
|Ковалев Денис 17 1
|Лисогор Дмитрий 17 1
|Порубов Виталий 6 1
|Зинченко Юрий 8 1
|Оводов Юрий 1 1
|Денисенко Маргарита 4 1
|Лапшин Алексей 18 1
|Шляпнев Максим 11 1
|Еремеев Сергей 25 1
|Лазебный Антон 10 1
|Барсуков Максим 2 1
|Черемушкин Александр 4 1
|Щапов Роман 7 1
|Захаров Александр 28 1
|Чернышенко Дмитрий 566 1
|Васильев Артем 19 1
|Гимпель Светлана 1 1
|Прокопенко Константин 11 1
|Gartner - Гартнер 3560 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
|IBSi - IBS Intelligence 7 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
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