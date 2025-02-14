Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии

Loginom – разработчик продуктов и решений в области аналитики данных. Специализируется на разработке систем для глубокого анализа данных, охватывающих вопросы сбора, интеграции, очистки данных, построения моделей и визуализации. Loginom – основной продукт компании, универсальная аналитическая платформа широкого спектра применения, которая делает продвинутую аналитику доступной бизнес-пользователям. Она может применяться как для решения локальных задач, так и для построения корпоративных систем принятия решений, анализирующих огромные массивы данных. Loginom внесен в реестр российского программного обеспечения.