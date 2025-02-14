Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168623
ИКТ 13114
Организации 10286
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3388
Системы 25093
Персоны 71984
География 2739
Статьи 1507
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2569
Мероприятия 843

Loginom Company BaseGroup Labs Аналитические технологии

Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии

Loginom – разработчик продуктов и решений в области аналитики данных. Специализируется на разработке систем для глубокого анализа данных, охватывающих вопросы сбора, интеграции, очистки данных, построения моделей и визуализации. Loginom – основной продукт компании, универсальная аналитическая платформа широкого спектра применения, которая делает продвинутую аналитику доступной бизнес-пользователям. Она может применяться как для решения локальных задач, так и для построения корпоративных систем принятия решений, анализирующих огромные массивы данных. Loginom внесен в реестр российского программного обеспечения.


14.02.2025 Компания «Дар» пополнила портфель решений для работы с данными за счет продуктов Loginom Company 2
08.10.2024 «DатаРу Консалтинг» и Optimacros стали партнерами 1
27.06.2024 За последние три года доля внедрения российских BI-решений выросла почти в восемь раз 1
14.11.2023 «Норбит» и Loginom Company будут вместе продвигать аналитические решения на low-code 2
12.10.2023 Конференция для финансового сектора на тему «Импортозамещение ИТ-решений» состоится 26 октября 1
11.10.2023 Новый факультет Университета «Синергия» выпустит специалистов по кибербезопасности 1
07.09.2023 Первый в России факультет блокчейна и криптовалют появится в России 1
03.04.2023 Loginom Company и ИТ-вендор Goodt заключили соглашение о партнерстве 2
22.08.2022 РДТЕХ и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве 3
01.08.2022 «Яндекс.Облако» прекращает создание новых сервисов на базе Windows Server и MS SQL. Microsoft не продлила лицензию 1
05.05.2022 Neoflex и Loginom объявили о cтратегическом партнерстве 1
15.03.2021 «Ланит» и Loginom Company заключили соглашение о партнерстве 2
02.11.2017 Продвинутая бизнес-аналитика станет массовой 3
02.11.2017 Презентация революционной аналитической платформы Loginom 2
20.10.2017 BaseGroup Labs проведет в Москве презентацию аналитической платформы Loginom 2
17.10.2017 BaseGroup Labs проведет в Москве презентацию аналитической платформы Loginom 2
29.04.2015 «МигКредит» принимает решения по выдаче займов с помощью Deductor 1
18.03.2015 «Корус Консалтинг» вырос на 20% в 2014 г. 1
29.10.2014 Как банк вычисляет неплатежеспособных клиентов? 1
29.10.2014 «Корус Консалтинг» предложил новое аналитическое решение на базе платформы Deductor 1
10.09.2014 «МТС Беларусь» внедрил систему скоринга от BaseGroup Labs 1
27.09.2013 Виталий Занин - Банки осознали необходимость наличия профессиональных BI-платформ 1
05.09.2013 Без автоматизации кредитного скоринга банкам не обойтись 1
30.08.2013 DeltaCredit оптимизирует систему принятия решения о выдаче кредита 1
17.07.2013 Российским CIO нужен единый BI-инструмент 1
25.03.2013 Ритейлеры оценили преимущества BI 1
19.10.2011 Самое популярное в России BI-решение создано в Рязани 1
29.05.2006 BaseGroup Labs обновила Deductor 1
18.08.2004 BaseGroup Labs: первая бета-версия Deductor 4 1
09.04.2002 BaseGroup Labs выпустила Deductor 2.0 beta 1
24.09.2001 BaseGroup Labs. выпустила третий релиз аналитического пакета Deductor 1
05.09.2001 BaseGroup Labs. начала распространение профессиональной версии аналитического пакета Deductor 1

Публикаций - 33, упоминаний - 45

Loginom Company и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24661 6
Oracle Corporation 6705 5
8259 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 3
Прогноз 1652 3
IBM - International Business Machines Corp 9446 3
SAP SE 5280 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12722 3
Корус Консалтинг ГК 1223 2
Diasoft - Диасофт 882 2
SAP KXEN 14 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4906 2
Ланит - Норбит - Norbit 370 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 236 2
Huawei 3946 1
InfoWatch - Инфовотч 1017 1
Xerox 1139 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Микротест 278 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Крок - Croc 1777 1
SAS Institute 974 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
Галактика - Корпорация 1469 1
Experian Scorex 7 1
MicroStrategy 64 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
ПрограмБанк 95 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Qlik - QlikTech 160 1
МТС Беларусь - Мабільныя ТэлеСістэмы 34 1
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
Бифит - Bifit 84 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
Embarcadero 66 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
ЦМД-Софт 42 1
Технологии скоринга 7 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 223 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 2
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 53 2
ГПБ - Газпромбанк 1086 2
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 20 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2379 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Церих банк 9 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 453 1
Quelle - Квелли - Майл Ордер Сервис 22 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 22 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
Русский стандарт Банк 444 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Транснациональный банк 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Совкомбанк - Современный Коммерческий Банк - GE Money Bank - ДжиИ Мани Банк 19 1
Русагро Группа Компаний 278 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4774 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4710 16
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3179 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66540 10
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2146 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5337 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30894 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19537 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6818 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21239 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6601 6
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1193 6
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 244 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50847 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10258 5
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 514 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11420 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3047 4
Web Interface - Веб-интерфейс 1691 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5055 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6696 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24236 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4421 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1038 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10557 3
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 353 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 552 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7429 2
DWH - Data WareHouse - Data Vault Хранилище данных 128 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 279 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5034 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3320 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2228 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1906 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10144 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5295 2
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1702 2
Loginom Company - Deductor 24 16
Qlik Qlikview 116 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
Microsoft Office 3745 2
Experian DA - Experian Decision Analytics 3 2
Python - высокоуровневый язык программирования 945 2
Ланит - Lansoft - Goodt Insight BI-платформа 7 2
EGAR Scoring 3 2
1С:ERP Управление предприятием 558 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 1
1С:MES - 1С:Оперативное управление производством 11 1
1С:Консолидация 53 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Microsoft Office Excel 1201 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Форсайт Prognoz Platform 83 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 250 1
Microsoft Dynamics 1177 1
IBM SPSS Statistics 54 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 988 1
Apache Hadoop 430 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1065 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 473 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Linux OS 10005 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
JavaScript - JS - язык программирования 1195 1
Microsoft Windows 15716 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2283 1
Contour Components - Contour BI - Contour Business Intelligence 19 1
1С:CRM 68 1
Apple iPhone 6 4862 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 40 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Oracle Java - язык программирования 3091 1
Арустамов Алексей 7 6
Рахманов Александр 23 1
Коптелов Андрей 111 1
Головатый Леонид 10 1
Леонов Денис 4 1
Дубровский Юрий 9 1
Кухарев Сергей 8 1
Пивоваров Андрей 12 1
Махов Геннадий 11 1
Гурова Наталья 13 1
Балаш Максим 8 1
Андреев Максим 38 1
Конева Елена 5 1
Заржецкий Александр 35 1
Занин Виталий 22 1
Ахломов Александр 2 1
Ковалев Денис 17 1
Лисогор Дмитрий 17 1
Порубов Виталий 6 1
Зинченко Юрий 8 1
Оводов Юрий 1 1
Денисенко Маргарита 4 1
Лапшин Алексей 18 1
Шляпнев Максим 11 1
Еремеев Сергей 25 1
Лазебный Антон 10 1
Барсуков Максим 2 1
Черемушкин Александр 4 1
Щапов Роман 7 1
Захаров Александр 28 1
Чернышенко Дмитрий 566 1
Васильев Артем 19 1
Гимпель Светлана 1 1
Прокопенко Константин 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 145106 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43358 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52193 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14137 3
Москва - ЮАО - Даниловский район - Даниловская набережная - Новоданиловская набережная - Словущинская набережная 12 3
Беларусь - Белоруссия 5690 2
Украина 7622 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13336 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1484 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 643 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2679 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2509 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 428 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1509 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 918 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1779 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17458 1
Азия - Азиатский регион 5550 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48206 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14434 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24213 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51309 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6722 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13604 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29232 4
Образование в России 2212 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10986 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7868 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1213 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3431 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 2
Blacklist - Чёрный список 622 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2934 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1208 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16364 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1334 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5441 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2442 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3050 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9865 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5993 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4376 1
Аудит - аудиторский услуги 2679 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6976 1
Увлечения и хобби - Hobbies 365 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5988 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 294 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1372 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2269 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1643 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1066 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 223 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2398 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 1
TAdviser - Центр выбора технологий 395 2
Gartner - Гартнер 3560 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 1
IBSi - IBS Intelligence 7 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3220 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 51 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 10 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 375 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1059 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 935 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340890, в очереди разбора - 768681.
Создано именных указателей - 168623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998
Показать еще