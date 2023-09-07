Первый в России факультет блокчейна и криптовалют появится в России

Факультет блокчейна и криптовалют начнет свою работу впервые в России, став площадкой для получения верифицированных знаний и компетенций в данной сфере. В университете «Синергия» данному направлению будет посвящен отдельный факультет. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия».

Как рассказали представители вуза, по итогам приемной кампании абитуриенты проявили высокий интерес к данному направлению.

Криптовалюту рассматривают как инвестиции и возможный защитный актив, которым предстоит научиться пользоваться студентам. В рамках образовательной программы ими будут освоены технологии блокчейна и способов их применения, познакомиться с криптографией и принципами безопасности в данной области, разработкой и архитектурой блокчейн-приложений, а также программированием смарт-контрактов. Перечень учебных дисциплин, указанных в плане, также преподалает изучение криптовалют и их влияния на экономику, исследования рынка криптовалют и анализ правовых аспектов в криптовалютном пространстве и применении блокчейна.

Кроме того, на факультете будут изучаться такие дисциплины, как технология разработки программного обеспечения, разработка веб-сервисов, программирование на Java, программирование на языке С++, чат-боты и нейронные сети, роботизация бизнес-процессов, mining и обработка больших данных, системы искусственного интеллекта, разработка программного обеспечения на языке Python, администрирование информационных систем.

Факультет планирует сотрудничать с ведущими компаниями в сфере блокчейна и криптовалют. Например, студенты смогут пройти практику в Loginom, Pix Robotics, «1C», GreenData, «Ред софт», Astra Linux, Alt Linux и других компаниях, сообщает вуз. Предполагается, что приглашенные эксперты из индустрии также будут вести отдельные дисциплины, которые погрузят студентов в практикоориентированную составляющую блокчейн-процессов.

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«Мы стремимся создавать образовательные программы открывающие новые перспективы для студентов университета. Блокчейн-разработчику необходимо разбираться во всем – от криптографических протоколов до веб-разработки и разработки приложений. Кроме того, необходимо иметь представление о сетевых протоколах, которых сегодня достаточно много. Действительно качественные и необходимые знания в этих дисциплинах невозможно получить на краткосрочных курсах, поэтому среди заинтересованных абитуриентов уже сейчас наблюдается спрос на специальность будущего, появившуюся в университете. В свою очередь «Синергия» готова обеспечить студентов современной и насыщенной учебной программой, а также позаботиться о трудоустройстве каждого выпускника. Уверены, что с каждым годом количество студентов факультета будет расти в геометрической прогрессии», – отметил декан факультета блокчейна и криптовалют Александр Захаров.

Ранее с 2017 г. отдельные образовательные дисциплины по блокчейну и криптовалютам были реализованы в МГУ имени М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИТУ МИСиС, МФТИ и СПбГЭУ. Факультет для глубокого изучения данной сферы появился в сентябре 2023 г. в университете «Синергия», став первым и единственным факультетом блокчейна и криптовалют в России.