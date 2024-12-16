GreenData Гриндата
Игорь Савельев, Директор по продажам, GreenData "Low-code технологии как ответ на новые вызовы импортозамещения" - 31 марта 2022 года конференция CNews "Импортозамещение 2022"
GreenData и организации, системы, технологии, персоны:
|Кисляков Владимир 5 5
|Савельев Игорь 7 5
|Шилов Евгений 9 5
|Архипов Андрей 8 3
|Сергеев Сергей 138 2
|Тятюшев Максим 97 2
|Чернышев Андрей 69 2
|Климов Иван 24 2
|Паршин Максим 316 2
|Гребенщиков Дмитрий 36 2
|Егоров Владимир 82 2
|Макаров Игорь 9 2
|Касимов Денис 22 2
|Бобров Михаил 7 2
|Зайчиков Илья 20 2
|Ежов Василий 42 2
|Турчановский Дмитрий 12 2
|Токарев Олег 9 2
|Шкурпела Полина 12 2
|Салий Денис 5 2
|Шведова Анна 3 2
|Бочкин Александр 29 2
|Селезнев Денис 26 2
|Труненков Сергей 35 2
|Коптелов Андрей 109 2
|Данилов Александр 20 2
|Бирюков Артем 10 2
|Раскина Ирина 24 2
|Дубиничева Наталья 5 2
|Табаев Илья 4 2
|Нерадовский Константин 18 2
|Ерина Юлия 7 2
|Суворов Данил 4 2
|Дубровская Анна 18 2
|Бутаев Ростислав 2 2
|Александров Александр 70 1
|Меденцев Константин 97 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 50 1
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