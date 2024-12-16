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GreenData Гриндата

GreenData - Гриндата

 

Игорь Савельев, Директор по продажам, GreenData "Low-code технологии как ответ на новые вызовы импортозамещения" - 31 марта 2022 года конференция CNews "Импортозамещение 2022"


16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
23.10.2024 Евгений Грачев, Рексофт: ИТ-проекты, которые вчера казались сверхамбициозными, сегодня стали обычным делом 1
03.10.2024 ГК Softline расширяет партнерство с GreenData 1
16.09.2024 Организация поддержки клиентов компании с перспективой расширения и на поддержку внутренних сотрудников 1
28.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024 1
04.07.2024 В системе Altevics завершена разработка всех основных ITSM-процессов 1
27.06.2024 ICL Services и GreenData импортозаместят ESM по стандартам ITIL 1
24.06.2024 Автоматизация ITSM: 4 примера кардинального повышения эффективности работы 1
25.04.2024 ГК Softline добавила ESM-систему Altevics от вендоров Cleverics и GreenData в продуктовый портфель 1
20.03.2024 ESM-система Аltevics внесена в Единый реестр российского ПО 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
07.09.2023 Первый в России факультет блокчейна и криптовалют появится в России 1
Импортозамещение 2022 1
Екатерина Воропаева, GMCS: Инициативы, в которых участвуем, должны дать значимые результаты в течение 1 – 3 лет 1
Импортозамещение: итоги и планы 1
22.08.2023 iiii Tech и GreenData заключили стратегическое партнерство в направлении автоматизации бизнес-процессов 1
07.06.2023 Партнерская программа GreenData 2.0: новые возможности для вашего бизнеса 2
19.05.2023 Как выбрать low-code-платформу и не просчитаться 1
24.04.2023 Российская ИТ-компания GreenData примет участие в конференции CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» 1
19.04.2023 Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля 1
11.01.2023 Банк Дом.РФ внедрил российскую систему для выявления неплатежеспособных клиентов 1
18.11.2022 Как убедить бизнес в преимуществах Low-code платформ 1
31.10.2022 Российская ИТ-компания GreenData примет участие в CNews FORUM 1
27.10.2022 Как решить проблему производительности на low-code 1
11.08.2022 Владимир Кисляков -

«Лоукодер» — это и есть команда

 1
29.06.2022 ИТ-компания GreenData примет участие в конференции CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» 1
13.04.2022 Какие западные ИТ-решения можно оперативно заменить на отечественные 1
30.03.2022 Российская low-code платформа GreenData помогает в достижении импортонезависимости 1
29.03.2022 Замглавы Минцифры ответит на вопросы о мерах поддержки ИТ-отрасли о об импортозамещении ПО на конференции CNews 31 марта 1
09.03.2022 Финансовую отчетность контрагентов «ВТБ факторинг» обрабатывает искусственный интеллект 3
07.09.2021 ПСБ внедрил автоматизированную систему принятия решений для клиентов малого и среднего бизнеса 1

Публикаций - 31, упоминаний - 34

GreenData и организации, системы, технологии, персоны:

8213 7
SAP SE 5279 6
Cleverics - Клеверикс 37 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Comindware - Колловэар 154 4
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
Microsoft Corporation 24625 3
Diasoft - Диасофт 870 3
OpenText 207 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Oracle Corporation 6688 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 3
Directum - Директум 1090 3
SimbirSoft - СимбирСофт 75 3
Softline - Софтлайн 2811 3
Газинформсервис - ГИС 272 2
Ростелеком 9702 2
Telegram Group 1983 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 96 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 2
Первая Форма - 1Форма 47 2
Haulmont - Хоулмонт 108 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 2
Хост ГК - HostVM 46 2
Infomaximum - Инфомаксимум 31 2
Рексофт - Reksoft 419 2
Anserem - Ансерем 5 2
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 35 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
Intel Corporation 12197 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
ММК Информсервис 51 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Ренессанс Страхование 160 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
LEGO 244 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Альфа-Банк 1769 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ Факторинг 25 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 16 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
Линзмастер 7 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 12 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5910 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 13
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 735 12
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 12
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 5
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 4
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
Cleverics - Altevics ESM-система 8 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
Python - высокоуровневый язык программирования 929 3
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 3
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 3
Terrasoft Creatio 96 2
Linux OS 9937 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Microsoft Office 3734 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 2
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 19 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
Infomaximum - Proceset Process mining 29 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 2
Nodul 4 2
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 378 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Pega Platform 7 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 207 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Ascensio System SIA - OnlyOffice 32 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 226 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 1
Кисляков Владимир 5 5
Савельев Игорь 7 5
Шилов Евгений 9 5
Архипов Андрей 8 3
Сергеев Сергей 138 2
Тятюшев Максим 97 2
Чернышев Андрей 69 2
Климов Иван 24 2
Паршин Максим 316 2
Гребенщиков Дмитрий 36 2
Егоров Владимир 82 2
Макаров Игорь 9 2
Касимов Денис 22 2
Бобров Михаил 7 2
Зайчиков Илья 20 2
Ежов Василий 42 2
Турчановский Дмитрий 12 2
Токарев Олег 9 2
Шкурпела Полина 12 2
Салий Денис 5 2
Шведова Анна 3 2
Бочкин Александр 29 2
Селезнев Денис 26 2
Труненков Сергей 35 2
Коптелов Андрей 109 2
Данилов Александр 20 2
Бирюков Артем 10 2
Раскина Ирина 24 2
Дубиничева Наталья 5 2
Табаев Илья 4 2
Нерадовский Константин 18 2
Ерина Юлия 7 2
Суворов Данил 4 2
Дубровская Анна 18 2
Бутаев Ростислав 2 2
Александров Александр 70 1
Меденцев Константин 97 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Армения - Республика 2280 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 11
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 8
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