GreenData расширила возможности настройки интерфейсов и OLAP-аналитики

GreenData выпустила обновление, которое расширяет возможности настройки пользовательских интерфейсов и аналитики, а также упрощает авторизацию сотрудников в корпоративных приложениях. В новой версии low-code платформы появилась поддержка JavaScript в пользовательских HTML-виджетах, был переработан механизм агрегации данных в OLAP и добавлена возможность бесшовного входа через Keycloak. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Так, в пользовательских HTML-виджетах теперь можно использовать JavaScript для расширения возможности создания интерфейсов за пределами стандартных компонентов платформы. При разработке пользовательского HTML-виджета система автоматически формирует файл View.js, в котором можно описать логику обработки и отображения данных. Разработчики и администраторы могут форматировать значения, обрабатывать массивы данных, сравнивать атрибуты объектов и изменять представление виджета в зависимости от полученных результатов. Кроме того, особое внимание было уделено безопасности. JavaScript выполняется в контролируемой среде с ограниченным набором возможностей, что снижает риск появления уязвимостей в создаваемых решениях. В частности, платформа блокирует прямые манипуляции с DOM, не позволяя пользовательскому коду произвольно изменять структуру страницы и обращаться к элементам интерфейса за пределами виджета.

Например, в виджете контроля продаж можно сопоставить фактические и плановые показатели и задать разные сценарии отображения, например, выделить превышение плана, добавить индикатор роста или визуально обозначить отклонение от целевого значения. Проверить работу логики можно непосредственно в среде разработки виджетов, выбрав объект с реальными данными.

Кроме того, в новой версии low-code платформы GreenData был переработан механизм агрегации данных в OLAP. Теперь параметры агрегации настраиваются непосредственно в модальном окне измерения, а пользователи с соответствующими правами могут изменять их из OLAP-представления без перехода к настройкам куба. Способ расчета можно задавать как для всех фактов в целом, так и отдельно для конкретных показателей. Система поддерживает агрегацию числовых значений и дат, учитывает структуру измерений и позволяет рассчитывать показатели по младшим уровням иерархии.

Еще одно изменение касается бесшовной авторизации через Keycloak. Новый параметр autoRedirectEnabled позволяет автоматически направлять пользователя к настроенному провайдеру идентификации при открытии приложения. Если сотрудник уже авторизован в корпоративной сети, вход в систему выполняется без повторного ввода учетных данных и выбора способа авторизации. Это сокращает количество действий при работе с приложениями на платформе и упрощает их интеграцию с единым корпоративным контуром доступа.

«Low-code платформа не должна ограничивать команду только стандартными компонентами. Визуальные инструменты остаются основным способом настройки приложений, но там, где требуется более сложная логика интерфейса, разработчики теперь могут использовать JavaScript непосредственно в пользовательских виджетах, – сказала Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData. – Одновременно мы переработали механизм агрегации OLAP и упростили интеграцию приложений с корпоративным контуром аутентификации. В результате команды могут адаптировать систему под требования пользователей, аналитиков и ИТ-служб, не вынося эти сценарии за пределы платформы».