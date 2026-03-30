Разделы

Цифровизация Внедрения
|

GreenData внедрила отечественную систему управления обращениями Altevics

Российский разработчик low-code платформы GreenData завершил внедрение системы управления обращениями Altevics. В 2026 г. компания окончательно перейдет на актуальную версию решения, которая включает расширенные возможности в области искусственного интеллекта (ИИ), углубленной аналитики и интеграционных решений. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Перед командой GreenData стояла задача создать единую платформу для обработки обращений партнеров и внутренних пользователей. Новая система должна была обеспечить не только сквозную прозрачность процессов, но и контроль исполнения обязательств.

В качестве решения была выбрана ITSM-система Altevics от российского разработчика Cleverics, построенная на low-code платформе GreenData. В результате внедрения нового решения партнеры GreenData, реализующие свои продукты на базе платформы как самостоятельно, так и с привлечением проектных команд, получили централизованную систему коммуникации и с пользователями, и со службой техподдержки.

В ходе внедрения системы была выстроена архитектура, которая автоматически учитывает параметры договоров, перечень оказываемых услуг и условия SLA. Это позволяет рассчитывать сроки выполнения задач, контролировать дедлайны и своевременно уведомлять руководство об изменениях.

Внедрение Altevics позволило GreenData полностью централизовать взаимодействие между сотрудниками и партнерами. Все обращения регистрируются и обрабатываются теперь в «едином окне», что исключает разрозненность каналов и гарантирует сохранность истории переписки.

Кроме того, сотрудники компании и партнеры получили доступ в режиме реального времени к статусам заявок, срокам исполнения и данным об ответственных специалистах. Автоматизация SLA позволяет отслеживать критические сроки выполнения задач и информировать о случаях их нарушения.

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов
Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов ит в банках

Помимо этого, новая система позволяет объективно оценивать и учитывать трудозатраты. Решение фиксирует «чистое» время работы специалистов, исключая простои и ожидание, а также отображает остатки лимитов по договорам для каждого партнера. Благодаря стандартизации и автоматизации процессов подключение новых партнеров происходит без потери качества сервиса.

«Проект для GreenData — это пример грамотной кастомизации коробочного решения. При этом, перед внедрением, мы доработали продукт под специфику GreenData, чтобы его возможности максимально точно соответствовали задачам и внутренним регламентам заказчика. Так, мы настроили не только автоматизированную отчетность на базе шаблонов из договоров, включая внешние формы для партнеров, но и систему самообслуживания. Теперь механизм саморегистрации обращений позволяет консолидировать все запросы из разных каналов коммуникаций в едином интерфейсе, а заявители видят прозрачный статус по каждой задаче», — сказал Олег Скрынник, управляющий партнер компании Cleverics.

«Для нас было принципиально важно продолжить выстраивание предсказуемой модели поддержки партнеров с прозрачным контролем сроков и трудозатрат. Внедрение Altevics позволило нам систематизировать работу, исключить потери в коммуникациях и обеспечить единые правила обработки обращений. Это повысило управляемость процессов и качество взаимодействия с партнерами», — отметил Михаил Дмитренко, руководитель направления технической поддержки GreenData.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Wildberries запустила новый собственный дата-центр под Москвой

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

Российский разработчик промышленных роботов привлек 200 миллионов

Демид Балашов, «Мегафон»: Классические средства сетевой безопасности не понимают логику веб-приложений

Spotify заставит артистов лично перепроверять свою музыку ради защиты от фейков и ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
