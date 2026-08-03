Вадим Нисанов перешел на позицию коммерческого директора GreenData

GreenData, российский разработчик low-code платформы, объявил о назначении Вадима Нисанова коммерческим директором. Ранее он занимал в компании должность директора по продажам. Директором по продажам GreenData назначен Карен Арутюнян, который сосредоточится на операционном развитии продаж и работе с ключевыми заказчиками компании. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

В новой должности Вадим Нисанов будет отвечать за формирование и реализацию коммерческой стратегии GreenData, расширение клиентского портфеля, развитие партнерских каналов и выход компании в новые отраслевые сегменты. В его задачи также войдут координация коммерческого блока и повышение эффективности взаимодействия с заказчиками на всех этапах реализации проектов.

Назначение проходит на фоне дальнейшего масштабирования бизнеса GreenData. По итогам 2025 г. общая выручка компании превысила 1,8 млрд руб, увеличившись на 25%, а показатель EBITDA вырос более чем в пять раз. Драйверами роста стали расширение сотрудничества с действующими заказчиками, развитие платформенных внедрений в enterprise-сегменте и продуктовой экосистемы компании.

В числе ключевых коммерческих приоритетов компании – увеличение доли лицензионной выручки, расширение портфеля заказчиков, снижение зависимости от отдельных крупных проектов и развитие партнерской экосистемы. GreenData также планирует активнее продвигать платформу как самостоятельный продукт и тиражировать решения, созданные на ее базе для финансовых организаций и крупных компаний.

Вадим Нисанов обладает более чем 20-летним опытом работы в российских и международных ИТ-компаниях. До прихода в GreenData он занимал руководящие позиции в BSS, IDa Mobile, Neoфlex, R-Style Softlab, Ingenico и INPAS.

Его профессиональная экспертиза включает развитие корпоративных продаж, управление коммерческими командами и построение долгосрочных отношений с крупными заказчиками. В разные годы Вадим Нисанов участвовал в реализации проектов для Сбербанка, «Хоум Банка», Россельхозбанка, «Кредит Европа Банка», «Альфа-Банка», ПСБ, «Т-Банка», группы компаний «Рольф» и правительства Москвы.

«За время работы в GreenData я смог глубоко погрузиться в задачи клиентов, возможности платформы и внутренние процессы компании. Сегодня заказчики ожидают от ИТ-партнера не только качественного продукта, но и понимания их отрасли, прозрачности на всех этапах проекта и готовности брать ответственность за результат. GreenData уже обладает зрелым продуктом, сильной отраслевой экспертизой и опытом реализации масштабных проектов. Наша задача – перевести эти преимущества в системный рост – укреплять отношения с действующими клиентами, выходить в новые отрасли, развивать партнерский канал и предлагать рынку коммерческие модели, соответствующие задачам крупного бизнеса», – сказал Вадим Нисанов, коммерческий директор GreenData.