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GreenData расширила возможности администрирования и контроля обновлений

GreenData расширила возможности своей low-code-платформы. В новой версии появились инструмент сравнения конфигураций стендов и обновленный интерфейс установки GUF-файлов. Об этом CNews сообщил представитель GreenData.

Так, на платформе появился инструмент для сравнения конфигураций между стендами и файлами обновлений. Перед установкой обновления администратор может заранее увидеть, какие объекты будут созданы, изменены или удалены. Система сравнивает конфигурации, показывает отличия в удобном отчете с детализацией изменений и позволяет выгрузить результаты в Excel. Обновление обеспечивает безопасный перенос изменений между средами, помогает оценить состав изменений еще до установки и снизить риск ошибок при обновлении системы.

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Кроме того, был полностью переработан сам интерфейс установки GUF-файлов. Теперь во время установки отображается подробный прогресс выполнения, текущий обрабатываемый объект и результат установки каждого элемента. Если возникает ошибка, система сразу показывает, на каком объекте она произошла, и позволяет быстро перейти к нему. Также в интерфейсе появился быстрый доступ к истории последних установок и аудиту обновлений.

«Новые инструменты GreenData делают процесс обновления более прозрачным и предсказуемым: администраторы и прикладные разработчики могут заранее видеть состав изменений, отслеживать ход установки и оперативно выявлять ошибки. Эти доработки направлены на снижение операционных рисков и повышение управляемости платформы в корпоративной ИТ-среде», — отметила Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData.

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