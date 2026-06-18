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GreenData подключила ИИ-ассистентов к корпоративным системам через MCP

GreenData расширила возможности конструктора корпоративных ИИ-ассистентов GreenBox. Конструктор GreenBox теперь позволяет работать с Jira, GitLab и другими внешними сервисами, а также запускать процессы и создавать объекты непосредственно в low-code платформе. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Теперь к ассистентам можно подключать инструменты на базе Model Context Protocol (МСP) – открытого протокола, который стандартизирует взаимодействие ИИ-приложений с внешними системами, источниками данных и прикладными функциями.

Таким образом, ИИ-ассистенты GreenBox могут не только искать информацию и отвечать на вопросы, но и выполнять действия в подключенных системах. С помощью MCP-инструментов ассистент может обращаться к данным в GitLab, Jira и других системах, работать с внешними сервисами и интернет-источниками, а также запускать бизнес-процессы и создавать объекты внутри самой low-code платформы GreenData.

Например, сотрудник может попросить ассистента найти связанные с проектом задачи в Jira, получить информацию из репозитория GitLab, обобщить результаты и создать на их основе новую задачу или заявку в корпоративной системе. Пользователю не требуется последовательно переходить между несколькими интерфейсами – необходимые операции выполняются в едином окне без переключения между интерфейсами.

Подключение MCP-инструментов выполняется в системных настройках ИИ-ассистента. Бизнес-администратор создает новый инструмент, указывает параметры соединения с MCP-сервером и определяет, какие его возможности будут доступны конкретному ассистенту. Такой механизм позволяет централизованно управлять составом подключений и сценариями, которые разрешено выполнять с помощью искусственного интеллекта.

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При этом ассистент выполняет действия от имени пользователя и только в рамках предоставленных ему прав доступа. Таким образом, подключение MCP не дает языковой модели неограниченного доступа к корпоративным системам. Перечень доступных инструментов задает администратор, а выполнение операций учитывает действующую в системе ролевую модель.

«Корпоративный ИИ приносит больше пользы, когда он не только объясняет, что нужно сделать, но и помогает выполнить необходимое действие. Так, поддержка MCP позволяет подключать к GreenBox внешние системы и прикладные инструменты через единый механизм. При этом бизнес сохраняет контроль над тем, какие функции доступны ассистенту, а какие операции может выполнять конкретный пользователь», – сказал Александр Перевалов, руководитель группы разработки искусственного интеллекта GreenData.

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