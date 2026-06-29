Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Электроника MCP Multi-Chip Package uMCP Unified Multi-Chip Package многочиповая упаковка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.06.2026 Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: ИИ дает хакерам в разы более опасные и мощные инструменты, чем «вредоносное ПО как услуга» 1
18.06.2026 GreenData подключила ИИ-ассистентов к корпоративным системам через MCP 1
04.06.2026 «Сбер» открывает бизнесу прямой доступ к банковским операциям через MCP 1
09.11.2021 У новых смартфонов ОЗУ будет больше, чем у игровых ПК. И оно будет сверхбыстрым 1
15.06.2021 Создана «двойная память», которая превращает дешевые смартфоны во флагманы 1
06.11.2018 Intel выпускает 48-ядерные процессоры рекордной производительности 1
29.04.2010 Samsung запускает в производство фазовую память для потребительской электроники 1
13.08.2007 Hynix разработала самый быстрый DRAM-чип для мобильников 1
31.05.2007 Samsung избавляет от необходимости в картах памяти 1
10.07.2006 NAND-память расширяет сферы влияния 1
10.07.2006 NAND-память расширяет сферы влияния 1
19.09.2005 Samsung разработал первый в мире 10-чиповый модуль памяти 1
22.02.2005 Samsung начал производство самых вместительных чипов для телефонов 1
17.06.2004 Spansion оптимизировал MirrorBit для использования в мобильных телефонах 1
31.03.2004 Samsung делает ставку на технологию MCP 1
10.01.2002 Fujitsu выпустила новый MCP-модуль 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Электроника и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 9
Toshiba Corporation 2980 2
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 180 2
IM Flash Technologies - Intel-Micron Flash Technologies 19 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 1
Intel Corporation 12811 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Fujitsu 2105 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
Fujitsu Microelectronics - Fujitsu Mikroelektronik 23 1
Парадигма 169 1
GreenData - Гриндата 87 1
Spansion - FASL LLC - Fujitsu AMD Semiconductor 27 1
Anthropic 160 1
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 71 1
Aqua Security - Aqua Security Software Ltd 8 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РСХБ Страхование жизни 16 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 9
NAND flash memory - флеш-память 684 8
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 7
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 3
MLOps - LLM - MCP - Model Context Protocol 72 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 2
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 2
NOR flash replacement 4 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 2
RAM - FCRAM - Fast Cycle RAM - Fast Cycle Dynamic Random Access Memory 9 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 1
DDR - Double data rate 3083 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Apple iPod nano 215 2
Anthropic - Claude ИИ-чатбот - Claude Mythos 116 2
OpenClaw 31 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 61 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management - Security Vision NG SGRC - Security Vision Next Generation Security Vision Security Governance, Risk Management and Compliance 30 1
Samsung Electronics - OneNAND flash memory 10 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 1
Samsung Galaxy S22 - смартфон 28 1
Spansion MirrorBit 13 1
Intel UPI - Intel UltraPath Interconnect 4 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 1
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 28 1
АФТ - Репозиторий Ассоциации Финтех 14 1
Перевалов Александр 5 1
Логашин Сергей 2 1
Ведяхин Александр 180 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 2
США - Калифорния 4829 2
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 2
Монако Княжество - Монте-Карло 27 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Япония - Токио 1020 1
Южная Корея - Пхёнтхэк 18 1
Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 1
Киберучения 135 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 114 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Cellular News 234 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще