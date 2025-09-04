GreenData выпустила российскую альтернативу Jira для управления проектами и agile-процессами

Компания GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code платформы, представила новое решение для управления проектами, задачами и agile-процессами. Продукт создан как безопасная и полностью адаптированная под российский рынок альтернатива Atlassian Jira и обеспечивает гибкость, масштабируемость и соответствие требованиям локализации и безопасности. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Новая система предназначена для ИТ-команд и разработчиков, офисов управления проектами, продуктовых команд и государственных структур. Решение охватывает полный цикл управления инициативами: от формирования иерархии проектов, задач и подзадач до контроля бюджетов, сроков и эффективности исполнителей. Встроенные инструменты поддерживают планирование спринтов, формирование и ведение бэклога, работу с канбан-досками и диаграммами Ганта, а также управление релизами и инцидентами.

Продукт включает встроенные калькуляторы для оценки стоимости требований и задач, контроль SLA и учет времени, а также расширенные возможности коммуникации через GreenData Messenger. В систему также интегрированы интеллектуальные модули суммаризации и транскрибации, которые обрабатывают переписки и звонки, тем самым сокращая рутинные операции и ускоряя работу команд. Благодаря low-code подходу решение масштабируется и позволяет компаниям постепенно дополнять его новыми инструментами, включая внешние ИИ-сервисы и агентов. Данные могут храниться как в контуре заказчика, так и в защищенном облаке.

Система предоставляет разные инструменты аналитики и отчетности: дашборды по проектам, загрузке команд и статусам задач, отчеты по спринтам и эффективности исполнителей, а также интеграцию с BI-платформами. Безопасность данных обеспечивается ролевой моделью доступа и журналом действий пользователей, что соответствует требованиям ФЗ-152.

«Сегодня рынок нуждается в полноценной замене Jira, которая не только соответствует требованиям безопасности и локализации, но и гибко адаптируется под специфику компании. Наше решение позволяет настраивать сценарии и процессы в соответствии с организационной структурой и задачами бизнеса, сохраняя при этом привычный функционал. Для клиентов это означает быстрый старт — в том числе благодаря импорту данных из Jira — и возможность масштабировать систему параллельно с ростом команд и проектов», — отметила Екатерина Медведева, руководитель направления решений анализа рисков корпоративных клиентов GreenData.