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GreenData добавила диаграмму Ганта для визуального управления проектами

В платформе GreenData появилась диаграмма Ганта – новое представление данных для планирования проектов, контроля сроков и управления задачами на временной шкале. Инструмент позволяет работать с любыми типами объектов системы: задачами, обращениями, заявками, документами и другими сущностями, которые уже используются в корпоративных приложениях на базе платформы. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Диаграмма Ганта визуализирует структуру проектов, позволяет видеть сроки выполнения, прогресс, зависимости между задачами и контрольные точки в едином интерфейсе. При этом инструмент не требует переноса данных во внешние системы планирования. Все изменения выполняются непосредственно в GreenData и синхронизируются с карточками объектов, реестрами, канбан-досками и другими представлениями платформы.

Так, для запуска базовой диаграммы достаточно указать три обязательных параметра: тип объекта, на котором строится диаграмма, атрибут с датой начала и атрибут с датой завершения. Такой подход позволяет быстро визуализировать проект на временной шкале, а затем постепенно расширять настройку под конкретный сценарий, например, добавить прогресс выполнения, вехи, иерархию задач, стилизацию, таблицу задач и связи между ними.

Пользователи могут управлять задачами прямо на диаграмме. К примеру, перемещать задачи по шкале с помощью drag&drop, изменять длительность через границы задачи и обновлять процент выполнения с помощью ползунка прогресса. После внесения изменений данные сохраняются в карточке задачи и становятся доступны в других интерфейсах системы, что помогает командам работать с единой актуальной версией проектного плана.

В новой диаграмме поддерживаются зависимости между задачами. Связи можно создавать непосредственно на временной шкале, соединяя задачи курсором мыши. Для проектов с более сложной логикой доступны четыре стандартных типа связей: «Окончание - Начало», «Начало – Начало», «Окончание – Окончание» и «Начало – Окончание». Если расширенная настройка связей не требуется, можно использовать базовый сценарий и не заполнять соответствующие параметры. Также пользователи могут переключать масштаб временной шкалы от часов до годов, чтобы анализировать один и тот же проект на разных уровнях детализации от оперативных задач до долгосрочных программ.

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Дополнительно в новой диаграмме Ганта можно настраивать иерархию задач, дочерние элементы, вехи и их стилизацию. Например, выделять цветом задачи по статусу, приоритету или срокам, а ключевые события проекта отображать как контрольные точки без длительности.

Права на работу с диаграммой управляются через стандартные механизмы платформы. Администратор может разрешить пользователю просмотр проекта, но ограничить редактирование сроков, изменение прогресса или доступ к отдельным атрибутам. Это позволяет использовать диаграмму одновременно для менеджеров, исполнителей, руководителей и наблюдателей, сохраняя контроль над критичными параметрами проекта.

«Во многих компаниях проектное планирование до сих пор живет отдельно от реальной операционной работы – планы ведутся в одних инструментах, задачи исполняются в других, а актуальную картину приходится собирать вручную. Мы добавили диаграмму Ганта в GreenData именно для того, чтобы сократить этот разрыв. Руководитель видит сроки, зависимости и прогресс в единой системе, а команда работает с теми же данными, которые используются в процессах, карточках и отчетах. Это снижает риск расхождений между планом и фактом и помогает быстрее принимать управленческие решения», – сказала Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData.

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