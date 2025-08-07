Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 180003
ИКТ 13988
Организации 10866
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3487
Системы 25986
Персоны 77492
География 2904
Статьи 1539
Пресса 1234
ИАА 710
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2680
Мероприятия 864

Золотарева Ксения


УПОМИНАНИЯ


07.08.2025 Новый ИИ-инструмент GreenData ускоряет запуск бизнес-приложений без программирования 1
18.12.2009 Лихие 2000-е: Детей-инвалидов всей России подсадили на Apple 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Золотарева Ксения и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - diHouse - Дихаус 219 1
Ланит - DPI Computers 19 1
GreenData - Гриндата 34 1
Apple Inc 12351 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2200 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Правительство Чеченской Республики 28 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1429 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Desktop computer - Системный блок - системник 447 1
Моноблок - Monoblock PC 1009 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 168 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25125 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 347 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 444 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69853 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4938 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16481 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10187 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21400 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4318 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1351 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1933 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Urban 5 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3008 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 953 1
Apple Mac mini - неттоп 191 1
Apple iMac - Серия моноблоков 461 1
Бутман Евгений 29 1
Кудрявцев Владимир 24 1
Терентьев Константин 19 1
Демиев Хусейн 1 1
Миклушевский Владимир 18 1
Антонова Лидия 1 1
Ахметова Зульфия 1 1
Зайдфодим Михаил 2 1
Путин Владимир 3280 1
Генс Георгий 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 151732 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 543 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1300 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44711 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3076 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7861 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2011 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1923 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 941 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 977 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1531 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1360 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11236 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1133 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30788 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3123 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2960 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6038 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5161 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376577, в очереди разбора - 746208.
Создано именных указателей - 180003.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще