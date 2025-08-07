Новый ИИ-инструмент GreenData ускоряет запуск бизнес-приложений без программирования

Компания GreenData, российский разработчик импортонезависимой low-code-платформы, представила ИИ-инструмент, который позволяет за считанные минуты создавать предметные области — основу будущих ИТ-систем. Это особенно важно для компаний, работающих с разнородными данными: новая функция снижает риск ошибок, экономит ресурсы и ускоряет запуск цифровых решений.

В интерфейсе платформы GreenData появилась функция проектирования объектной модели «Генерация с помощью ИИ»: теперь достаточно текстового описания системы, чтобы автоматически получить готовую объектную модель для дальнейшего создания бизнес-приложения. Новая функция позволяет автоматически генерировать сущности и их атрибуты всего за 10–30 секунд — в зависимости от размера объектной модели. Без этой возможности даже опытному аналитику требуется от 30 минут до нескольких часов на ручное проектирование. Это существенно ускоряет выполнение рутинных операций и устраняет проблему «белого листа» при запуске новых бизнес-приложений.

«Под капотом» у новой функции скрывается большая языковая модель (LLM), которая позволяет генерировать ответы в структурированном виде на основе системной и пользовательской инструкций (промптов). В результате формируется готовая предметная область, с сущностями и связями, доступная для дальнейшего проектирования интерфейсов и логики. Все сгенерированные сущности и их связи появляются в конструкторе объектной модели и сразу доступны для работы.

«Мы решили фундаментальную проблему старта многих проектов: с помощью ИИ пользователь за минуты переходит к реализации бизнес-процессов, минуя рутинное проектирование. Единственное, что необходимо сделать, просто описать систему текстом, а новый инструмент генерации автоматически сформирует объектную модель, которая станет основой для создания БД и бизнес-логики приложения. При необходимости модель можно оперативно откорректировать — это займет гораздо меньше времени, чем ручное внесение изменений администратором», — отметила Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData.

Нововведение будет полезно не только компаниям enterprise-сегмента, но и бизнесу среднего и малого уровня, а также ИТ-интеграторам. Для малого бизнеса, например, цветочного магазина с несколькими основными объектами вроде сотрудников, заказов и поставщиков, генерация модели с помощью ИИ позволяет начать автоматизацию без привлечения программистов. Это помогает решить главный вопрос: «как вообще начать», «как сделать первый шаг». Платформа сразу предлагает основу решения, которую можно подстроить под свои задачи.

Разработка ИИ-инструмента заняла три месяца и включала этап внутреннего тестирования с участием экспертов и продуктовых команд самой GreenData. В планах — запуск ИИ-ассистента. И это не просто инструмент для автоматизации рутинных запросов. Он выполняет роль встроенной корпоративной вики, и на основе подключаемой базы знаний, мгновенно предоставляет сотрудникам актуальные ответы и помощь по любым вопросам, без необходимости обращаться в техническую поддержку или искать информацию во внутренней библиотеке. Помимо этого, ИИ-ассистента можно подключить к своему информационному ресурсу и использовать как часть собственного бизнес-решения, с учётом специфики компании.

Low-code-платформа GreenData позволяет создавать ИТ-системы и бизнес-приложения на основе визуального проектирования и готовых компонентов — без глубоких знаний программирования. Благодаря простоте инструментов, разработкой могут заниматься не только ИТ-специалисты, что значительно ускоряет процесс: прототип создаётся за 5 дней, полноценное решение — за 3 месяца.