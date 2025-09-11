GreenData: low-code больше не инструмент быстрой разработки

GreenData проанализировала ключевые требования российского бизнеса к low-code продуктам. Среди них руководители отечественных компаний назвали понятный и прозрачный роадмап развития, встроенную интеграцию с корпоративными системами и продвинутые возможности управления жизненным циклом приложений. Результаты опроса легли в основу обновленной дорожной карты собственной low-code платформы разработчика. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

В GreenData провели опрос руководителей и ИТ-директоров компаний-клиентов и выяснили, что роль low-code платформ в корпоративной среде меняется. Из инструмента быстрой разработки такие решения становятся ключевым звеном в развитии ИТ-инфраструктуры, а их поставщики — долгосрочными технологическими партнерами бизнеса. Это объясняется тем, что, в отличие от классической разработки, low-code позволяет сократить time-to-market для новых приложений, обеспечить гибкость и управляемость ИТ-инфраструктуры и решить проблему дефицита квалифицированных ИТ-кадров.

В связи с этим меняются и требования к таким продуктам. В первую очередь клиентам важно, чтобы у low-code платформы была прозрачная, понятная дорожная карта развития — 62% респондентов опроса GreenData подтвердили, что это один из ключевых факторов при выборе вендора. Такой подход не только показывает готовность поставщика приводить продукт в соответствие с актуальными потребностями бизнеса, но и позволяет синхронизировать собственные планы с возможностями решения. Роадмап трансформируется из маркетингового инструмента в элемент риск-менеджмента и стратегического планирования.

Одновременно low-code платформа перестает быть изолированным решением для создания простых внутренних сервисов. Поэтому не менее важно, чтобы она легко встраивалась в текущую инфраструктуру. Успешный проект невозможен без готовых преднастроенных коннекторов к основным корпоративным системам (ERP, CRM и BI), считают 74% опрошенных ИТ и бизнес-лидеров. Также критически важными факторами при выборе платформы становятся поддержка CI/CD, версионности, мониторинга приложений — то, что характеризует зрелую DevOps-культуру.

Еще 45% респондентов отмечают важность продвинутого управления жизненным циклом приложений (ALM), от разработки и развертывания до управления обновлениями и управляемого вывода приложений из эксплуатации. Такая зрелость ALM свидетельствует о переходе low-code из разряда тактических решений в категорию стратегических платформ enterprise-уровня.

Для 37% опрошенных важно, чтобы в современных low code инструментах была предусмотрена поддержка ИИ. Пользователи ожидают встроенных ИИ-помощников для автоматизированного создания бизнес-приложений и различных компонентов систем. При этом для них на передний план выходят вопросы надежности и безопасности: контроля доступа, логирования вызовов, строгого соответствия регуляторным нормам и отраслевым стандартам.

«В ответ на изменение рыночной среды поставщикам важно переходить от модели “вендор-заказчик” к полноценному партнерству с клиентами. Так, у нас в компании был реализован комплекс мер: от системного сбора обратной связи до запуска публичного роадмапа. Этот инструмент позволяет пользователям непосредственно участвовать в разработке продукта, предлагая и обсуждая идеи. Таким образом, роадмап становится ключевой платформой для совместной работы, где мы преобразуем запросы бизнеса в конкретные функциональные решения», — сказала Ксения Золотарева, директор по продукту GreenData.