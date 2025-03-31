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OpenAI API

OpenAI API

31.03.2025 «Яндекс» выложил в открытый доступ новую версию модели YandexGPT 5 Lite — она ускорит ИТ-разработку и научные исследования 1
09.02.2023 Найден элементарный способ заставить ChatGPT писать вирусы. Защиту можно отключить за небольшую плату 1
22.11.2021 В публичном доступе появился ИИ, который умеет писать письма, стихи и программный код 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

OpenAI API и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24735 2
OpenAI 240 2
Check Point Software Technologies 766 1
Yandex - Яндекс 7537 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1465 1
Google LLC 11880 1
GitHub 849 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 1
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HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1229 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2953 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 620 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2022 1
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Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2985 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 1
Фотобанк - Photobank 171 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6287 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5177 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4817 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3178 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4381 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1489 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 95 2
Bash-скрипт 63 1
Microsoft Codex 22 1
Microsoft Azure OpenAI Service 3 1
OpenAI ChatGPT 370 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 221 1
Microsoft Azure 1415 1
Linux OS 10111 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2077 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 1
Луна - спутник Земли 1484 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 464 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 1
Ars Technica 426 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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