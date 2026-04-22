Selectel обновляет ИИ-платформу: расширены возможности для внедрения и масштабирования ИИ-моделей в бизнес-процессы

Selectel сообщает об обновлении собственной ИИ-платформы, расширяя возможности пользователей для работы с ИИ-моделями. Заказчикам стала доступна обновленная версия Foundation Models Catalog — сервиса для тестирования, запуска и интеграции больших языковых моделей (LLM) в приложения и бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Пользователи получают готовую платформу для управления современными ИИ-моделями через API или пользовательский интерфейс, а встроенные инструменты мониторинга и автоматизации помогают отслеживать работу моделей и улучшают их производительность.

Foundation Models Catalog является частью ИИ-платформы Selectel — экосистемы сервисов для обучения и инференса ИИ-моделей, которая помогают компаниям быстрее и эффективнее выводить ИИ-решения на рынок. Продукт упрощает внедрение искусственного интеллекта в корпоративные процессы и позволяет быстро разворачивать и масштабировать ИИ-модели в облаке без необходимости самостоятельно настраивать ИT-инфраструктуру для работы с ними. Оплата осуществляется за фактически используемые вычислительные ресурсы, а в ближайшее время пользователям станет доступна новая модель тарификации по количеству токенов.

Ключевые обновления в продукте

ИИ модели разворачиваются на выделенной инфраструктуре (ресурсах, предоставляемых одному клиенту) с возможностью быстрого автомасштабирования. В ближайшее время также будет реализован доступ через приватные сети, что повысит стабильность, предсказуемость и уровень информационной безопасности решений.

Добавлены инструменты observability (наблюдаемости), позволяющие контролировать состояние и производительность моделей — теперь пользователям доступны логи и метрики Inference-сервера, в котором развернуты ИИ-модели. Логи фиксируют события работы приложения, включая ошибки и время их возникновения, а метрики отражают показатели производительности — скорость генерации токенов, задержки, уровень нагрузки и количество активных подключений. Собранные данные могут быть интегрированы во внешние системы мониторинга, а в следующих версиях продукта планируется их отображение непосредственно в интерфейсе платформы метрик облачной платформы Selectel.

Обновлена архитектура платформы: в качестве основного компонента для инференса (обработки запросов и генерации ответов моделями) используется vLLM — высокопроизводительный open-source фреймворк для запуска LLM. Переход на него увеличивает производительность ИИ-моделей без роста инфраструктурных затрат и обеспечивает поддержку популярного стандарта OpenAI API.

В каталог добавлены новые open-source модели: решения от IBM (Granite), Alibaba (Qwen), DeepSeek, Microsoft (Phi), Mistral AI и OpenAI. Перечень доступных пользователям моделей будет пополняться, среди ближайших запланированных обновлений — модели от Qwen, DeepSeek, Moonshot AI (Kimi), Zhipu AI (GLM), Google (Gemma), OpenAI (Whisper, GPT OSS), MiniMax и др. Обновление расширяет покрытие сценариев использования — от генерации и анализа текста до обработки кода, изображений и аудиофайлов.

Управление сервисами доступно через REST API, что позволяет интегрировать управление моделями во внешние системы и бизнес-процессы. Через API можно создавать и изменять конфигурации сервисов, масштабировать их и останавливать выполнение, не используя для этого панель управления.

Обновления затронули и пользовательский интерфейс: в каталоге появилась фильтрация по характеристикам, упрощающая поиск и выбор подходящих моделей.

«Наша задача — обеспечить компаниям быстрый переход от экспериментов с ИИ к экономически эффективному применению искусственного интеллекта. Мы предоставляем не просто «железо», а комплексный набор инфраструктурных решений — от серверов c GPU до преднастроенных платформенных продуктов, которые закрывают задачи как пилотных проектов, так и промышленной эксплуатации ИИ. Развитие ИИ-платформы и Foundation Models Catalog в экосистеме Selectel — это еще один шаг к тому, чтобы инференс стал управляемым и предсказуемым фактором роста бизнеса, а не источником непредсказуемых затрат», — сказал Александр Тугов, директор ИИ-вертикали Selectel.

Selectel продолжит расширять функциональность ИИ-платформы и развивать новые комплексные решения для задач искусственного интеллекта, позволяющие компаниям переходить от экспериментов к внедрению ИИ в реальные бизнес-процессы.

