В Selectel представили единую ИИ-платформу с новыми сервисами для инференса

Selectel представил обновленную ИИ-платформу, которая охватывает основные сценарии инференса для бизнеса. Компания дополнила решение двумя новыми сервисами: Token Factory для доступа к open source-моделям с оплатой по токенам и Custom Inference — для запуска произвольных моделей, в том числе своей разработки, на выделенных мощностях без необходимости строить собственную инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

ИИ-платформа ориентирована на компании, которые хотят внедрять искусственный интеллект в свои процессы: от маркетинга и поддержки клиентов до аналитики и разработки продуктов. Selectel предлагает готовые инструменты, которые позволяют начать работу с искусственным интеллектом быстро, без найма узкоспециализированных команд и капитальных инвестиций в собственную инфраструктуру.

Первый новый сервис, Token Factory, позволит получить доступ к популярным open-weight моделям, таким как GLM-5.3-Flash, DeepSeek-V4-Flash, Qwen3.8-Flash-Next и Qwen3.8-27b, которые развернуты на инфраструктуре Selectel и доступны через единый стандартный API. При этом оплата производится в рублях по токенам (за фактически использованные вычисления), без аренды серверов и их обслуживания. Все данные размещаются и обрабатываются в России на инфраструктуре, соответствующей 152-ФЗ, что исключает трансграничную передачу информации.

Второй сервис, Custom Inference, позволит компаниям использовать готовые модели из каталога или загружать собственные, в том числе дообученные на корпоративных данных, и запускать их на инфраструктуре Selectel с готовыми настройками, оптимизированными для максимальной скорости работы. Это снимает с бизнеса необходимость самостоятельно строить и обслуживать вычислительные кластеры для ИИ.

В состав ИИ-платформы Selectel также входят ранее запущенные продукты:

ИИ-роутер — единое окно доступа к более чем 400 ведущим зарубежным языковым моделям, включая проприетарные, через единый API. Сервис с оплатой в рублях за потребленные токены, инструментами контроля расходов, управления ключами и лимитами, метриками использования и политикой нулевого хранения данных, при которой запросы и ответы не сохраняются и не используются для обучения моделей;

Dedicated Inference позволяет развернуть модель из каталога в облаке Selectel как приватный инференс-сервис с выделенными ресурсами и изолированным эндпоинтом, совместимым с OpenAI API;

ИИ-маркетплейс, в котором представлены решения для быстрого старта и различных сценариев работы ИИ: агенты Hermes, OpenClaw для решения сложных и рутинных задач; конструкторы агентских сценариев n8n и Dify для автоматизации процессов; а также инструменты для RAG и многое другое.

«Спрос на искусственный интеллект среди российских компаний активно растет, и рынок переходит от экспериментов к реальному внедрению. По данным исследования Selectel, 55% компаний уже активно проводят пилоты и запускают точечные ИИ-проекты, а 23% вышли на стадию промышленной эксплуатации. При этом при реализации остаются одни и те же вопросы: где взять готовые модели, как обеспечить соблюдение требований информационной безопасности и получить доступ к вычислительным мощностям. Именно поэтому в этом году мы значительно расширили возможности ИИ-сервисов в Selectel для покрытия основных сценариев работы с нейросетями для бизнеса. Теперь компании могут самостоятельно выбирать формат работы с ИИ и масштабировать его по мере роста задач», — сказал Александр Тугов, директор ИИ-вертикали Selectel.

Для бизнеса это означает, что внедрение ИИ становится управляемым процессом с понятной и прогнозируемой экономикой. Компании получают возможность выбирать модель оплаты под свою стадию развития: платить за фактическое потребление вычислений или владеть приватной инфраструктурой. Благодаря работе полностью в контуре российского законодательства бизнес снижает риски, связанные с трансграничной передачей данных, и получает технологическую независимость без потери доступа к современным решениям.