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В Digital Q.Agents появился ИИ-секретарь для протоколирования и анализа встреч

Компания «Диасофт» реализовала на платформе Digital Q.Agents ИИ-агента-секретаря, который подключается к онлайн-встречам вместе с участниками и работает непосредственно во время разговора. ИИ-агент может слышать речь, реагировать на обращение по имени, писать в чат конференции и отвечать голосом. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофта».

В отличие от традиционных сервисов транскрибации, которые обрабатывают запись после завершения встречи, новый агент формирует материалы по ходу разговора. При этом расшифровка используется для дальнейшего анализа: система выделяет задачи, решения, риски и открытые вопросы, фиксирует исполнителей и сохраняет ссылки на реплики, на основании которых были сделаны выводы.

Для анализа активности участников ИИ-агент записывает каждого собеседника на отдельную аудиодорожку. Это позволяет определять время речи участников, долю эфира, наложения реплик и случаи перехвата слова.

Отдельный механизм предназначен для работы с корпоративной терминологией. Агент ведет доменный словарь с названиями внутренних систем, продуктов и аббревиатурами. Он может пополняться на основе пользовательских исправлений, расхождений между результатами разных систем распознавания речи и анализа накопленного корпуса встреч. К словарю также могут подключаться внешние источники, включая корпоративную документацию и словари других агентов.

При этом исходная расшифровка не изменяется: нормализованное написание термина отображается поверх первоначального результата распознавания, который остается доступен пользователю. Для каждой записи словаря сохраняется источник – встреча, конкретная реплика и цитата, из которой был получен термин.

Результаты анализа встреч версионируются. Повторная обработка не заменяет предыдущую версию, поэтому пользователи могут сравнивать результаты, в том числе после изменения промпта или версии языковой модели. Такой подход позволяет оценивать влияние изменений в конфигурации ИИ-агента на качество разбора встречи.

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Сценарий работы агента в Digital Q.Agents построен как мультиагентный процесс. Распознавание речи, анализ, сохранение результатов и напоминания выполняются отдельными компонентами, связанными между собой логикой и условиями. В нестандартных ситуациях предусмотрено подключение человека по модели Human-in-the-loop. Digital Q.Agents поддерживает REST, Kafka и OpenAI-совместимые API, а настроенный агент может быть опубликован как отдельный микросервис.

Для работы агента в режиме реального времени запросы, связанные с текущим разговором, получают приоритет перед фоновой обработкой архивов и аналитическими задачами. Управление обращениями к моделям, лимитами и расходом токенов выполняет AI Gateway платформы.

Платформа Digital Q.Agents рассчитана на использование в корпоративном контуре. Расшифровки, протоколы и информация об участниках хранятся в зашифрованном виде, а поиск учитывает права доступа пользователей. Digital Q.Agents может быть развернута on-premise и работать с локальными моделями, чтобы записи переговоров не покидали периметр организации. Действия агентов фиксируются, а доступ может быть связан с корпоративными механизмами аутентификации.

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