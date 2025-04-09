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Сбер Сбербанк Технологии SaluteRPA
Платформ SaluteRPA для роботизации бизнес-процессов входит в реестр отечественного ПО, отвечает всем регуляторным требованиям и поэтому может использоваться в госсекторе. SaluteRPA интегрируется с другими ИТ-решениями и позволяет применять low-code инструменты, а также C#, Python и Java.
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2009 3
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 3
|Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 1
|Белевцев Андрей 66 1
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