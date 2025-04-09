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Сбер Сбербанк Технологии SaluteRPA


Платформ SaluteRPA для роботизации бизнес-процессов входит в реестр отечественного ПО, отвечает всем регуляторным требованиям и поэтому может использоваться в госсекторе. SaluteRPA интегрируется с другими ИТ-решениями и позволяет применять low-code инструменты, а также C#, Python и Java.


09.04.2025 «Сбер Банк» (Белоруссия) автоматизировал бизнес-процессы с помощью облачной версии платформы SaluteRPA 1
03.09.2024 Благовещенский городской суд внедряет ИИ-решение Сбербанка по распознаванию постановлений об административных правонарушениях 1
24.01.2024 На платформе SaluteRPA от Сбербанка к возможностям GigaChat добавился новый сервис поиска информации в сканах документов 1
21.12.2023 Wone IT и SberDevices заключили партнерское соглашение 1
01.12.2023 Подтверждена совместимость платформы для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA с ОС Astra Linux 1
17.11.2023 Сбербанк интегрировал функционал сервиса GigaChat в платформу по автоматизации бизнес-процессов SaluteRPA 1
31.10.2023 Ramax Group и SberDevices заключили партнерское соглашение 1
04.10.2023 Автоматическое распознавание текстов с изображений стало доступно клиентам «Сбера» 1
15.06.2023 «Сбер» представил платформу для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 2
Ramax - Рамакс 117 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1982 1
Сбер - СберБизнес Софт 60 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7475 6
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