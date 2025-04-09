Платформ SaluteRPA для роботизации бизнес-процессов входит в реестр отечественного ПО, отвечает всем регуляторным требованиям и поэтому может использоваться в госсекторе. SaluteRPA интегрируется с другими ИТ-решениями и позволяет применять low-code инструменты, а также C#, Python и Java.