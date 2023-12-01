Подтверждена совместимость платформы для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA с ОС Astra Linux

Сбербанк и «Группа Астра» провели испытания и подтвердили работоспособность и совместимость операционной системы Astra Linux Special Edition с платформой SaluteRPA. Это дает дополнительные возможности для выбора оптимального технологического стека решений для импортозамещения. Вместе эти инструменты можно использовать в ИТ-инфраструктурах с любыми требованиями по безопасности и для обработки информации как общедоступной, так и ограниченного доступа. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Платформа SaluteRPA — инструмент роботизации бизнес-процессов компании, соответствует самым высоким требованиям кибербезопасности. Команда Сбербанка предоставляет инструменты для бесшовной миграции на SaluteRPA с иностранных решений с сохранением исходных сценариев и без потери функциональности. Специалисты могут провести проект от начала до конца (end-to-end) — начиная с анализа бизнес-процессов и заканчивая внедрением решений в промышленную эксплуатацию с последующим сопровождением. Кроме того, пользователям платформы также доступны инструменты для работы с искусственным интеллектом GigaChat, которые упрощают автоматизацию бизнес-процессов.

SaluteRPA входит в реестр отечественного ПО, отвечает всем регуляторным требованиям и доступен для использования госкомпаниям.

Astra Linux Special Edition — операционная система специального назначения со встроенными средствами защиты информации, которая соответствует требованиям регуляторов в области ИТ и ИБ. ОС Astra Linux — универсальная платформа для всех типов устройств (от десктопов и серверов до мобильных и встроенных устройств) и может использоваться в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

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