Разделы

ПО Искусственный интеллект axenix
|

GigaARPA: Искусственный интеллект расширяет возможности платформы роботизации от Сбербанка

Сбербанк представит новое поколение своей платформы роботизации SaluteRPA. Платформа получает новое имя — GigaARPA (Giga Agentic RPA), отражающее ключевое расширение: поддержку запуска и исполнения ИИ-агентов на базе нейросети GigaChat, способных автономно обрабатывать данные и принимать самостоятельные решения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Обновление открывает для бизнеса качественно новый уровень автономизации. Теперь компании могут создавать не только программных роботов с детерминированной логикой, но и мультиагентные системы, способные обмениваться данными, координировать действия и работать в сложных сценариях.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «GigaARPA открывает новый этап в программной роботизации. Платформа предоставляет компаниям инструменты для применения современных ИИ-технологий в бизнес-процессах и поддерживает их в создании и развитии автономных цифровых решений. Таким образом «Сбер» расширяет линейку технологий «Сбера» для корпоративных клиентов, предлагая инструменты разработки и встроенные ИИ-модели, которые выполняют задачи до 10 раз быстрее человека при точности не менее 80%. Платформа обеспечивает быстрое внедрение и промышленную надежность, подтвержденную крупными проектами «Сбера» в различных отраслях экономики».

Эльман Бейбутов, UserGate: Дипфейки и фишинг стали оружием массового поражения в интернете
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские платформы унифицированных коммуникаций. Карта рынка

Продавца микроскопов отправили в «черный список» госзакупок из-за Windows

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Google решил упростить пользователям работу с сотнями открытых вкладок в Chrome. Идея проста и гениальна, но украдена у конкурентов

Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители

Госдума в первом чтении приняла закон о патентной защите в области ИТ. В России можно будет получить патент на ИИ

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще