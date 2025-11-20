GigaARPA: Искусственный интеллект расширяет возможности платформы роботизации от Сбербанка

Сбербанк представит новое поколение своей платформы роботизации SaluteRPA. Платформа получает новое имя — GigaARPA (Giga Agentic RPA), отражающее ключевое расширение: поддержку запуска и исполнения ИИ-агентов на базе нейросети GigaChat, способных автономно обрабатывать данные и принимать самостоятельные решения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Обновление открывает для бизнеса качественно новый уровень автономизации. Теперь компании могут создавать не только программных роботов с детерминированной логикой, но и мультиагентные системы, способные обмениваться данными, координировать действия и работать в сложных сценариях.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «GigaARPA открывает новый этап в программной роботизации. Платформа предоставляет компаниям инструменты для применения современных ИИ-технологий в бизнес-процессах и поддерживает их в создании и развитии автономных цифровых решений. Таким образом «Сбер» расширяет линейку технологий «Сбера» для корпоративных клиентов, предлагая инструменты разработки и встроенные ИИ-модели, которые выполняют задачи до 10 раз быстрее человека при точности не менее 80%. Платформа обеспечивает быстрое внедрение и промышленную надежность, подтвержденную крупными проектами «Сбера» в различных отраслях экономики».