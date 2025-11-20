Разделы

Госдума в первом чтении приняла закон о патентной защите в области ИТ. В России можно будет получить патент на ИИ

В России будет расширен перечень ИТ-решений, подлежащих патентной охране. Такой закон в первом чтении принят Государственной Думой.

Закон о патентной охране

Государственная Дума России в первом чтении приняла закон о внесении в Гражданский кодекс изменений, связанных с патентной охраной технических и дизайнерских решений в сфере компьютерных технологий, пишет ТАСС.

Проект закона предполагает совершенствование патентной системы для компьютерных программ, использование которых для решения технических проблем стало «обычной практикой», указано в пояснительной записке к документу.

Законопроект внесен на рассмотрение парламента председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко; председателем комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой и председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым.

rospatent700.jpg

Роспатент
Получить патент на ИТ-разработку в России должно стать легче

О необходимости расширить перечень ИT-решений для патентования осенью 2024 г. в Совете Федерации говорил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов, как писал CNews.

Расширение перечня решений

В настоящее время регистрируются и охраняются только изобретения, которые связаны с изменением объектов реального мира техническими способами, при этом не охраняются программные алгоритмы решения прикладных задач, применяемые в области добычи нефти, химии, металлургии, электроники, транспорта, спорта и развлечений, сельском хозяйстве, говорится в заключении профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Законопроектом предусмотрено предоставление возможности получить патент также на решения, которые могут быть использованы в программируемом средстве. Это позволит «более быстро и понятно» формировать заявку и увеличит патентную активность авторов, добавили в комитете.

Охране подлежит не только внешний вид устройства, но и графический интерфейс и его составляющие. Будут усовершенствованы нормы патентования объектов дизайна и дополнена статья о патентовании полезных моделей. Под защиту подпадают в том числе компьютерные игры и искусственный интеллект.

«В такой вид охраняемых объектов может попасть и функциональная нейросеть, системы машинного обучения на определенном наборе данных, именуемые "искусственным интеллектом"», — заключил профильный комитет Госдумы.

Сложности с интеллектуальной собственностью

Глава Роспатента в 2024 г. объяснял планируемые корректировки законодательства «сформировавшимся устойчивым запросом отрасли».

Как выбрать онлайн-доску для бизнеса и не ошибиться: 5 критериев, о которых часто забывают
Веб-сервисы

За 2024 г. количество заявок на патентование компьютерных технологий выросло на 35%. А за четыре последних года рост заявок в этой сфере составил 70%. Растет в России и количество судебных дел по интеллектуальной собственности. В 2023 г., например, оно увеличилось на 21%.

Почти все представители отечественного бизнес-сообщества сталкиваются с препятствиями при защите интеллектуальных прав, согласно исследованию, проведенном юридической компанией «Ткач и партнеры» совместно с образовательной платформой Moscow Digital School, данные которого CNews приводил в марте 2024 г. Треть (34%) опрошенных отметили, что главным препятствием является сложность в подтверждении права собственности, а 19% респондентов в качестве причины возникновения проблем назвали недостаточность законодательной базы.

Анна Любавина

