Бизнес назвал значительные препятствия на пути эффективной защиты интеллектуальной собственности в России

Более половины (56%) представителей отечественного бизнес-сообщества понимают важность охраны интеллектуальной собственности, и регистрируют ее. При этом несмотря на осознание российским бизнесом значимости защиты прав на интеллектуальную собственность и патентование, только в 31% компаний присутствуют специалисты, компетентные в данных вопросах. Об этом говорится в исследовании, проведенном юридической компанией «Ткач и партнеры» совместно с образовательной платформой Moscow Digital School, входящей в Ultimate Education.

Кроме того, почти все игроки сталкиваются с препятствиями при защите своей интеллектуальной собственности. Треть представителей отечественного бизнес-сообщества (34%) отмечают, что главным препятствия на пути эффективной защиты IP у них является сложность в подтверждении права собственности. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

Проблемы также возникают из-за недостаточной законодательной базы (19%), долгих сроков рассмотрения дел в судебных инстанциях (16%), высокой стоимости и сложности процесса регистрации (15%), а также недостаточной квалификации специалистов (11%).

В связи с этим многие компании предпочитают отдавать вопросы интеллектуальной собственности на аутсорсинг. Так, в 2023 г. количество таких компаний увеличилось на 17%. А уже сегодня более 70% российских компаний стали использовать аутсорсинговые услуги для защиты интеллектуальной собственности. Из этого числа, 42% полностью полагаются на аутсорсинг, а 35% лишь частично — для решения точечных вопросов.

ИТ-компании чаще других прибегают к аутсорсинговым услугам для решения задач связанных с патентованием, регистрацией или защитой интеллектуальной собственности. На втором месте находится рекламная сфера. На третьем — образование.

«Данные нашего совместного исследования также говорят о том, что 57% компаний сталкивались с нарушениями своих прав на интеллектуальную собственность. При этом 19% из этого числа сталкиваются с такими нарушениями регулярно. Каждая организация, независимо от размера и сферы деятельности, должна уделять максимальное внимание защите своей интеллектуальной собственности. Ведь даже единичные случаи нарушений могут привести к значительным финансовым потерям и нанести большой ущерб бизнесу», — сказала Екатерина Ткач, управляющий партнер юридической компании «Ткач и партнеры».

По словам Игоря Чувствинова, юрисконсульта, эксперта образовательной платформы Moscow Digital School, исследование отражает текущую специфику рынка, где компании стремятся развивать свои IP-активы и формировать портфели. В условиях тренда на ребрендинг и формирования новых брендов, спрос на квалифицированных IP-юристов будет продолжать расти.

«Рост популярности решения вопросов у бизнеса, связанных с IP, в том числе передачи на аутсорс, может быть обусловлен двумя факторами. Во-первых, возрастает значимость интеллектуальной собственности как актива, особенно в ИТ-компаниях, где она является основным источником дохода. Это требует эффективной защиты и управления данным активом. Однако многие компании не поддерживают постоянный штат IP-юристов из-за ситуативного характера запросов на формирование и защиту интеллектуальной собственности. Обычно бизнес фокусируется на минимально необходимых действиях, таких как регистрация товарных знаков и ПО, а также установление положений о конфиденциальности. В случае нарушения прав, компании обращаются к юристам на аутсорсе», — отметил Игорь Чувствинов.

Опрос, проводился среди экспертов и представителей отечественного бизнес-сообщества. В рамках исследования было опрошено более 150 российских компаний. Опрос проводился в марте 2024 г.

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