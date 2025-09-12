Из Intel бежал главный архитектор процессоров Xeon с 30-летним стажем. Его предшественник уволился меньше года назад

Intel уволила Ронака Сингхала, который отдал ей почти 30 лет жизни и в последние годы был главным архитектором чипов Xeon, Это уже второй по счету архитектор серверных чипов Intel, который ушел за последние месяцы. Intel годами лидирует на рынке серверных CPU, однако уход Сингхала может негативно сказаться на дальнейшем развитии Xeon.

Карьера длиною в 28 лет

Компанию Intel покинет главный архитектор серверных процессоров Xeon Ронак Сингхал (Ronak Singhal), пишет The Register. Его уход уже подтвержден – он останется в компании до конца сентября 2025 г., после чего будет искать новую работу.

Сингхал – один из старейших сотрудников Intel, можно сказать, ветеран». Располагая дипломами по электротехнике и вычислительной технике, а также являясь автором более 30 связанных с процессорами патентов, Сингхал трудился на благо Intel с 1997 г., то есть 28 лет.

Сингхал стоял за одними из самых революционных продуктов Intel последних двух десятков лет. В частности, он принимал непосредственное участие в разработке ядер Haswell (22 нанометра) и Broadwell (14 нм).

Его инновации, стоит отметить, не ограничиваются центрами обработки данных. Вклад Сингхала также сыграл значительную роль в успехе семейств пользовательских процессоров Intel Core и Atom.

Intel Intel теряет опытнейших инженеров

Но, несмотря на все достижения Сингхала и его поистине гигантский стаж работы в компании (многие нынешние владельцы ПК и ноутбуков на базе чипов Intel еще не родились, когда он уже создавал для нее процессоры), Intel все равно решила вычеркнуть его из своего штата. Истинная причина его ухода на момент выхода материала не раскрывалась.

Что происходит

Intel на протяжении многих десятилетий остается непревзойденным лидером на рынке серверных процессоров с архитектурой х86 – подавляющее большинство как старых, так и новых серверов собраны именно на Xeon. По итогам II квартала 2025 г. (1 апреля – 30 июня) ее доля на этом рынке составляла впечатляющие 72,7% против 27,3%.

Но гигантский разрыв между долями Intel и AMD является таковым, лишь если не смотреть на статистику предыдущих лет. Для сравнения, семь лет назад, во II квартале 2018 г., у AMD было лишь 1,4% мирового рынка серверных CPU, тогда как остальные 98,6% находились в руках Intel.

На фоне этого совершенно очевидно, что Intel сравнительно стремительно сдает позиции, и это еще без учета постоянно нарастающего давления со стороны разработчиков серверных процессоров на базе архитектуры ARM. К таковым относится, в числе прочих, основанная выходцем из Intel компания Ampere, да и все ведущие игроки глобального рынка облачных сервисов в лице Google, Microsoft и Amazon активно разрабатывают и используют собственные ARM-чипы.

Согласно недавнему отчету группы Dell'Oro , процессоры ARM сейчас занимают 25% рынка серверов, а исследовательская компания Mercury Research сообщает, что на долю AMD приходится около 41% выручки от продаж серверов.

Еще не все потеряно

Как пишет The Register, на момент ухода Сингхала позиции Intel на рынке серверных чипов все еще были сильны. Поначалу сильно отстав от AMD по количеству ядер, тактовым частотам, пропускной способности памяти и PCIe, Intel все же сумела сократить разрыв, выпустив осенью 2024 г процессоры Granite Rapids Xeon 6900.

Тем не менее, уход инженера с 30-летним опытом работы и большим вкладом во всю линейку Intel может негативно сказаться на дальнейшем развитии чипов Xeon и позициях Intel в сегменте серверных процессоров. Отдельно стоит подчеркнуть, что Сингхал – не единственный специалист экстра-класса по серверным CPU, помахавший Intel рукой.

В январе 2025 г. Intel потеряла не менее высококвалифицированного инженера. Ее покинул еще один главный архитектор Xeon Сайлеш Коттапалли (Sailesh Kottapalli) – он ушел в Qualcomm, которая занимается разработкой чипов для смартфонов и планшетов, а с недавних пор еще и для ноутбуков.

Азиатский след

Если Коттапалли ушел до прихода связанного с Китаем бизнесмена Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) на пост гендиректора Intel в марте 2025 г., то Сингхал покинул компанию уже при нем. Тан сразу заявил, что устроит массовые увольнения и сокращения, однако в случай с Сингхалом может быть более сложным.

По данным CRN, Сингхала уволили в связи с назначением бывшего инженера ARM Кеворка Кечичяна (Kevork Kechichian) на пост руководителя группы ЦОД (DCG). Его поставили на эту должность в рамках реорганизации, которую устроил Тан.

Впрочем, Intel начала терять ценных сотрудников еще и при предыдущем гендиректоре Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger), который сумел довести мирового лидера (пока еще) на рынке х86-процессоров до крупнейшего за почти 60 лет чистого убытка. Так, летом 2024 г. давняя коллега Сингхала Лиза Спелман (Lisa Spelman) покинула компанию, в конечном итоге заняв пост генерального директора Cornelis Networks, поставщика высокопроизводительных вычислительных решений.

Ее преемник Райан Табрах (Ryan Tabrah) продержался в Intel всего семь месяцев, что примерно вдвое меньше, чем предыдущий руководитель DCG Джастин Хотард (Justin Hotard), который в апреле 2025 г. в Финляндию, чтобы возглавить Nokia в качестве нового президента и генерального директора. Вместо него и поставили Кеворка Кечичяна.

Фактически, текучесть кадров теперь затронула и руководство компании. В начале сентября 2025 г. Intel объявила об уходе Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), генерального директора по продуктам, которая была одним из потенциальных кандидатов на пост СЕО до прихода Тана.