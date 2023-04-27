VK - Mail.ru Atom - браузер

Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 8, упоминаний - 8
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|DigiTimes - Издание 1331 27
|CNews - ZOOM.CNews 1866 10
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
|DailyTech 96 6
|The Register - The Register Hardware 1784 6
|AP - Associated Press 2007 4
|Reg Hardware 91 4
|ZDnet 663 4
|Ars Technica 450 3
|The Verge - Издание 619 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
|Engadget - Блог о технологиях 429 3
|Electronista 166 2
|CNET Networks - CNET News 1643 2
|Hot Hardware - HotHardware 29 2
|Wikipedia - Википедия 650 2
|Reddit 398 2
|Bloomberg 1627 2
|Tom’s Hardware 600 2
|BleepingComputer - Издание 458 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|VentureBeat 90 1
|SlashGear 134 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|IDG - International Data Group 117 1
|Inquirer 463 1
|Gizmodo 133 1
|Phoronix 59 1
|Известия ИД 770 1
|Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
|AppleInsider 400 1
|Telegraph 199 1
|Российская газета 290 1
|ComputerWorld 144 1
|Dow Jones - Barron's 26 1
|CNX Software 18 1
|ComputerBase 14 1
|New Scientist 1448 1
|GizmoChina 171 1
|Golem.de 3 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.