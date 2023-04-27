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Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Mail.ru Atom браузер

VK - Mail.ru Atom - браузер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.04.2023 Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM 1
23.09.2022 «Сбербанк онлайн» перестанет работать в Chrome и Firefox. Как решить проблему 1
10.08.2022 «Яндекс браузер» научился работать с российскими Linux семейства «Альт» 1
08.06.2022 Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику 1
10.03.2022 Россиян срочно переводят на «Яндекс.Браузер». В иностранных плохо работают госсайты 1
10.08.2020 Mail.ru Group запускает мобильный браузер Atom с мини-приложениями и лентой рекомендаций 1
16.08.2019 Mail.ru представила сервис для тайм-менеджмента в браузере Atom 1
23.05.2019 Mail.ru Group усилила безопасность браузера Atom технологиями «Лаборатории Касперского» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

VK и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 171
Microsoft Corporation 25775 40
AMD - Advanced Micro Devices 4641 40
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 36
Nvidia Corp 4002 35
Acer Group - Acer Inc 2776 33
Google LLC 12690 32
Lenovo Group 2447 31
HP Inc. 5883 30
Dell EMC 5180 27
Samsung Electronics 11065 23
Apple Inc 13156 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Qualcomm Technologies 1974 17
VK - Mail.ru Group 3602 15
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 15
Toshiba Corporation 2980 14
Sony 6739 14
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 11
Yandex - Яндекс 9216 10
Fujitsu 2105 10
HP - Hewlett-Packard 3662 9
LG Electronics 3735 8
VAIO 475 7
Softline - Софтлайн 3743 7
TI - Texas Instruments Incorporated 848 6
X Corp - Twitter 2938 6
Huawei 4677 6
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 5
ARM Holdings 95 4
Motorola Solutions - Psion 127 4
Ростелеком 10948 4
SAP SE 5601 4
Cisco Systems 5372 4
ZTE Corporation 800 4
Oracle Corporation 7074 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
Yahoo! 3726 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Газпром ПАО 1493 2
BMW Group 482 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 34 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Аэроклуб 28 1
Bentley Motors 74 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Flight Consulting Group 1 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Белый Ветер 365 1
Старость в радость - благотворительный фонд 3 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
MediaPlus Group 2 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 194
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 103
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 91
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 83
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 70
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 65
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 59
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 56
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 50
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 44
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 41
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 40
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 35
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 29
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 29
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 29
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 29
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 26
DDR - Double data rate 3083 26
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 25
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 24
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 22
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 21
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 19
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 19
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 19
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 19
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 328 19
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 18
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 18
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 17
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 17
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 108
Microsoft Windows 16882 58
Google Android 15244 47
Linux OS 11533 36
Intel x86 - архитектура процессора 2151 30
Microsoft Windows 7 2007 22
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 19
ASUS Eee PC - серия нетбуков 196 18
Google Chrome - браузер 1701 17
Intel Core - Семейство процессоров 1251 15
Intel Celeron - Серия процессоров 979 15
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 15
Nvidia ION 51 14
Microsoft Windows 10 1938 14
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 14
Apple iOS 8583 12
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 12
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 11
Apple iPad 4012 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 9
VK - Mail.Ru Почта 418 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 9
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 9
Intel Sandy Bridge 145 8
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 8
Acer Aspire One 83 8
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Proteqta - Протекта 17 8
Intel Moblin - Intel Mobile Linux 58 8
Intel Moorestown 26 8
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 8
Intel Core i - Cерия процессоров 534 8
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 8
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 192 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Microsoft DirectX 723 7
Intel Nehalem - Intel Westmere - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 97 7
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 7
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 11
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Кульбацкий Анатолий 12 4
Meyer Dirk - Мейер Дирк 42 3
Maloney Sean - Малони Шон 50 3
Путин Владимир 3454 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Артамонова Анна 183 2
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 2
Shen Jerry - Шен Джерри 30 2
Низовский Григорий 36 2
Демидов Михаил 134 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 2
Kilroy Thomas - Kilroy Tom - Килрой Томас - Килрой Том 9 2
Зайцев Михаил 345 2
Земков Сергей 159 1
Евсин Александр 12 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Вексельберг Виктор 155 1
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Аникин Леонид 61 1
Rubin Andy - Рубин Энди 63 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Федечкин Эдуард 58 1
Новожилова Варвара 3 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Соколов Андрей 22 1
Коновалов Андрей 9 1
Сметанников Антон 2 1
Ковалев Дмитрий 40 1
Паперный Евгений 11 1
Соломатин Евгений 9 1
Курьянов Сергей 162 1
Старков Сергей 2 1
Мунерман Илья 4 1
Поляков Анатолий 8 1
Ottelini Paul - Оттелини Пол 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 25
Китай - Тайвань 4245 17
Европа 24964 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Япония 13807 7
Канада 5082 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
США - Калифорния 4829 5
Китай - Шанхай 833 5
Китай - Тайвань - Тайбэй 362 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
США - Нью-Йорк 3180 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 4
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Индия - Bharat 5870 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Украина 7928 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
США - Калифорния - Санта-Клара 190 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Сингапур - Республика 1953 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 2
Нидерланды 3746 2
Марокко - Королевство 226 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 8
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 5
Английский язык 7030 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 4
Ergonomics - Эргономика 1755 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 4
Reference - Референс 222 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Закон Мура - Moore's law 214 3
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