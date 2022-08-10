«Яндекс браузер» научился работать с российскими Linux семейства «Альт»

Компании «Базальт СПО» и «Яндекс» обеспечили совместимость браузера с российскими операционными системами «Альт». Теперь поисковик запускается на ОС «Альт рабочая станция 10», «Альт сервер 10», «Альт образование 10» и «Альт СП». Использовать его можно как на рабочем месте в офисе, так и на домашнем ноутбуке. «Подружились» системы на фоне увеличения спроса российских пользователей на отечественные программные продукты.

Тесты пройдены

Разработчик отечественных ОС «Альт» «Базальт СПО» и компания «Яндекс» провели тестовые испытания, по итогам которых выяснилось, что операционные системы корректно запускают новую версию «Яндекс браузера». Совместимость подтверждается двусторонним сертификатом, сообщили CNews представители компаний.

Речь идет об операционных системах «Альт Рабочая станция» 10, «Альт Сервер» 10, «Альт Образование» 10 и «Альт СП» на базе отечественного ядра Linux – их пользователи теперь могут полноценно пользоваться «Яндекс браузером». Им, в частности, доступны «фишки» флагманской версии браузера, которые помогают настраивать виртуальное рабочее пространство под свои нужды и вести тайм-менеджмент. Так, теперь здесь можно разделять информацию по проектам через перегруппировку вкладок и использовать нужные онлайн-сервисы в формате веб-приложений. Работающим с зарубежным контентом браузер помогает перевести тексты, картинки и даже сделать закадровый голосовой перевод видеороликов.

Обеспечить совместимость с поисковиком «Яндекса» компания «Базальт СПО» решила после анализа предпочтений российских пользователей, треть которых в последнее время работает именно в «Яндекс браузере».

«В последнее время количество установок наших ОС на офисные и домашние компьютеры увеличилось в разы и продолжает стремительно расти», – сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Про «Яндекс браузер»

Напомним, «Яндекс браузер» появился в 2012 г., сейчас он доступен для Windows, macOS, Linux, iOS и Android. Версия «Яндекс браузера» для российских ОС на ядре Linux вышла в 2022 г.

Поисковик занимает второе место по популярности россиян и 16,08-процентную долю рынка по статистике StatCounter за февраль 2022 г. Первое место – все еще у американского Chrome с долей в 55%. В то же время, как свидетельствует статистика сервиса Yandex.Радар за июль 2022 г., доля Chrome упала до 39,57%. «Яндекс браузер» при этом завоевал уже 28,9% пользователей. Safari досталось 14%, Opera – 3,5%. Портал-счетчик LiveInternet.ru демонстрирует иные данные: доля американского браузера, по его информации, остается на уровне 56,2%, а «Яндекс браузера» – 26%.

«Яндекс браузер» был запущен в 2012 году

Ранее CNews писал о том, что Минцифры России в начале марта 2022 г. порекомендовало россиянам переходить на использование отечественных браузеров. Причина – сбои в работе российских государственных сайтов, включая портал Госуслуги. Они объясняются тем, что иностранные центры сертификации отозвали у сайтов ряда российских организаций свои HTTPS-сертификаты. Так, сразу после начала спецоперации России на Украине под массовый отзыв сертификатов попали «санкционные» банки: Промсвязьбанк, ВТБ, Совкомбанк и другие.

В список рекомендаций Минцифры попал также браузер Atom, созданный VK, ранее известным как Mail.ru Group. Он появился в 2019 г., а его мобильная версия заработала в августе 2020 г. Пользовательская база у него езе очень маленькая, в феврале 2022 г. он делил с десятками других браузеров 0,86-процентную долю российского рынка. Также известно, что ни «Яндекс.Браузер, ни Atom не имеют собственного движка и строятся на Blink, который распространяется с открытым кодом, но разработан американской компанией Google.

Про ОС «Базальт СПО»

«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. Операционные системы «Базальт СПО» работают на основе репозитория свободных программ «Сизиф» (Sisyphus). Это крупный репозиторий пакетов свободного ПО, который размещается на территории и под юрисдикцией России.

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Операционные системы «Альт» включены в Единый реестр российского ПО, работают на девяти аппаратных платформах. Сегодня операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе. Среди ОС – «Альт Рабочая станция 10», укомплектованная набором свободного прикладного ПО для повседневной работы пользователя и администрирования системы. Ее устанавливают на физические и виртуальные машины, она работает на компьютерах с процессорами российских и зарубежных архитектур.

«Альт Сервер 10» представляет собой комплект системного и прикладного ПО, который включает в себя ОС и набор прикладных программ для построения корпоративной инфраструктуры различного масштаба и сложности. В продукт включен набор инструментов для бесшовной интеграции российского оборудования и ПО с ИТ-инфраструктурой на зарубежных решениях. Инструменты помогают компаниям грамотно мигрировать на российские софт и «железо». Входит в линейку также «Альт Образование 10» – специализированный комплект программного обеспечения для детских садов, школов, ссузов и вузов. В него включены ОС прикладные программы для учеников и педагогов, инструменты для системных администраторов. Наконец, замыкает линейку продуктов «Альт СП» – операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными средствами защиты информации. Система прошла сертификацию ФСТЭК России.

Популярность российских ОС

Напомним, с 31 марта 2022 г. в России запрещено приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры страны. Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. Стремительный переход на отечественные решения, в том числе на российские ОС «Альт», стимулирует и позиция иностранных вендоров, покинувших российский рынок весной 2022 г. В том числе в стране прекратили работу Microsoft, IBM, Oracle, SAP и другие. На фоне этого спрос на отечественные решения вырос на 300%. Больше всего заказов приходится на офисные пакеты, ОС и системы управления базами данных. Так, к российским компаниям, которые производят такие классы ПО, относятся «Русбитех-Астра», «Базальт СПО», «Мой офис» и Postgres Professional.

В то же время региональные власти не слишком охотно отказываются от Windows и Office в том числе потому, что им не хватает денег для закупки необходимого количества лицензий, к примеру, российского пакета офисных программ. Их планируют поторопить, несмотря ни на что – чтобы отслеживать динамику импортозамещения иностранного ПО в госсекторе, российские власти разработают специальную методику сбора информации и расчета показателя отказа от зарубежного офисного софта в ведомствах.