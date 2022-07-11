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Региональные власти саботируют импортозамещение. Они не хотят отказываться от Windows и Office

Власти в российских регионах не очень охотно отказываются от иностранного ПО в пользу российского. Основная причина – недостаточное финансирование, в результате чего ведомства продолжают пользоваться закупленными ранее лицензиями Windows, Office и другого зарубежного софта.

Нет денег – нет импортозамещения

Процесс отказа от иностранного ПО в рамках всероссийской программы по импортозамещению в госсекторе идет не так быстро, как хотелось бы федеральным властям. Как сообщил «Коммерсант», власти в регионах не торопятся переходить с привычного иностранного софта на новые и еще не освоенные отечественные их аналоги.

Основная причина – это финансы. По информации издания, региональным властям не хватает денег для закупки необходимого количества лицензий, к примеру, российского пакета офисных программ. В результате многие региональные ведомства продолжают работать в тех же Windows и Office даже после отказа Microsoft работать на российском рынке.

По словам одного из источников издания, в последние два месяца российское Правительство усиливает меры по продвижению политики импортозамещения в федеральных и региональных органах власти. Так, но направило им комплект документов, «направленных на формирование дополнительных показателей оценки уровня поддержки ИТ-отрасли».

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Федеральные власти будут пристально следить за импортозамещением ПО в регионах

Источник издания утверждает, что в числе мер продвижения программы по отказу от иностранного ПО в пользу отечественного, притом во всех сегментах экономики, есть и финансовая поддержка. Никаких цифр он не раскрывает, но заявляет, что за полученные на импортозамещение деньги придется отчитываться. «Этот пряник будет сочетаться с "кнутом" в виде ежемесячных отчетов по показателям замещения», – сказал он.

Импортонезависимость посчитают

Чтобы отслеживать динамику импортозамещения иностранного ПО в госсекторе, российские власти разработают специальную методику сбора информации и расчета показателя отказа от зарубежного офисного софта в ведомствах. Соответствующее поручение еще 29 июня 2022 г. дал Минцифры российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Новое требование вице-премьер озвучил в письме, направленном в Минцифры. Представители аппарата Чернышенко подтвердили, что такое поручение действительно было дано. По их словам, под офисным ПО подразумеваются не только редакторы текста и таблиц, а в сумме весь софт, использующийся чиновниками для своей работы. Сюда входят мессенджер, система электронного документооборота, ПО для видеоконференций и др.

В письме Дмитрия Чернышенко сказано, что на подготовку методики у Минцифры есть время до 15 августа 2022 г. После ее релиза ведомства должны будут подготовить первый отчет об импортозамещении иностранного софта не позднее середины сентября 2022 г. В дальнейшем такие отчеты они будут обязаны предоставлять на ежемесячной основе.

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Импортозамещение

В дополнение к этому Минцифры поручено разработать методику «оценки эффективности мер поддержки ИТ-отрасли». По ней министерство будет обязано готовить ежемесячные отчеты.

Ведомства тоже получили порцию поручений. Им, помимо прочего, необходимо открыть центры компетенций по разработке и внедрению отечественного офисного ПО.

Процесс идет

К моменту выхода материала не было достоверно известно, с чем именно связана разработка новой методики контроля за импортозамещением ПО в госсекторе. По оценке председателя совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает ОС семейства «Альт» на базе Linux) Алексея Смирнова, этот механизм будет включен в ключевые показатели эффективности российских чиновников (KPI, Key Performance Indicator). «У каждого руководителя есть параметры, по которым оценивается его работа, теперь к ним добавят импортозамещение софта», – сообщил Смирнов изданию, добавив, что это коснется, помимо прочего, антивирусных решений и прикладного ПО.

По подсчетам директора компании «Мой офис» по вопросам работы с госсектором Екатерины Бурчиной, в настоящее время в процессе перехода на российский софт находятся в пределах 80% госведомств России. В то же время, как сообщила она CNews, в стране нет ни одного региона или хотя бы ведомства, «который осуществил бы комплексное внедрение российского ПО».

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Екатерина Бурчина считает, что медлительность госсектора в плане перехода на российское ПО – это прямое следствие отсутствующего целевого финансирования. В качестве второй причины она назвала «технологическую незрелость отдельных государственных ведомств», которые пока еще не поняли, как наиболее эффективно внедрить российское ПО в свою работу. «Сейчас не у каждого ведомства и государственного учреждения есть комплексное понимание, как проводить цифровую трансформацию своей ИТ-инфраструктуры, – сказала она CNews. – Недостаточно только купить ПО, важно его эффективно внедрить и адаптировать под свои бизнес-процессы. В этом вопросе государственным заказчикам могут помочь сами вендоры».

Эльяс Касми

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