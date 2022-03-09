После ухода из России Microsoft, Oracle и SAP бешено вырос спрос на отечественное ПО

После того, как свою деятельность на российском рынке приостановили зарубежные компании Microsoft, Oracle, SAP и др., спрос на отечественные решения вырос на 300%. Больше всего заказов приходится на офисные пакеты, ОС и системы управления базами данных. К российским компаниям, которые производят такие классы ПО, относятся «Русбитех-Астра», «Базальт СПО», «Мой офис» и Postgres Professional. С увеличением спроса на рынке стали отмечать и рост цен на некоторые решения.

Рост спроса на ПО

Спрос на российский софт за неделю с момента введения против России известных западных санкций увеличился на 300% по сравнению с тем же периодом 2021 г. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет «Марвел-дистрибуции» (занимается продажами компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, ПО, электроники и средств связи в России, странах СНГ, Центральной Азии и пр.).

По данным отчета, больше всего заказов приходится на офисные приложения и операционные системы. Среди таких российских продуктов на рынке присутствуют офисные пакеты «Мой офис» (разрабатывает компания «Новые облачные технологии») и «Р7-офис» («Р7»), а также ОС Astra Linux («Русбитех-Астра»), ALT Linux («Базальт СПО»), «Роса» (НТЦ ИТ РОСА) и др.

Популярностью пользуются и системы управления базами данных. В этом сегменте лидирует российская компания Postgres Professional, на которую приходится около 80% среди российских решений в этом классе, отмечают в «Марвел-дистрибуции». Пользуются спросом также решения по виртуализации — в России их предлагает НИИ «Масштаб» (входит в «Ростех»).

Комментарии рынка

В сфере продаж отечественных ОС в ближайшее время произойдет значительный рост, считает гендиректор «Марвел-дистрибуции» Алексей Мельников. По его мнению, позиции лидеров будут сохраняться, а новые компании вряд ли появятся и смогут составить какую-либо конкуренцию существующим. Например, лидирующие позиции среди российских ОС занимают Astra Linux (50–60%) и ALT Linux (20–30%).

Спрос на российское ПО на фоне санкций вырос

За последнюю неделю спрос на продукт «Р7-офис» в среднем вырос на 680%. Запрос на миграцию с облачных аналогов на российские решения вырос на 840%, рассказали «Коммерсанту» в компании «Р7». Растущий спрос на решения отмечают и в «Лаборатории Касперского», разрабатывающей ПО обеспечения безопасности.

Спрос поднимает цены

В результате растущего спроса некоторые разработчики российских решений стали поднимать цены на продукты. Издание Baza 5 марта 2022 г. сообщило о повышении стоимости продуктов «1С» в десять раз. Речь шла только о тех программах, которые используют носители USB для запуска.

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В компании «1С» скачок цен объяснили тем, что комплектующие для программ с носителями USB импортные, и сейчас их запас ограничен, а новые поставки под вопросом. Там также отметили, что с 9 марта цены вернутся на прежний уровень, но свободная продажа продуктов с USB прекращается до возобновления поставок необходимых комплектующих.

Рост цен на разные категории софта уже составил в среднем 10–20%, отмечает собеседник «Коммерсанта». Эти цены будут актуальны примерно до лета 2022 г., затем их снова пересмотрят, говорит он. Рост цен на российское ПО, по его мнению, связан и с необходимостью повышать оплату труда разработчикам, столкнувшимся с дополнительной нагрузкой.

Кто ушел с рынка

После начала известной спецоперации России на Украине в конце февраля 2022 г. свою работу в нашей стране приостановили крупнейшие зарубежные вендоры софта. К ним относится, например, немецкий разработчик ERP-систем SAP.

За несколько часов до SAP аналогичное решение приняла и компания Oracle. С российского рынка также на время ушел разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk. О приостановке своей деятельности сообщила американская корпорация Microsoft.