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ПСБ
Промсвязьбанк


20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 1
06.10.2021 Касперская призвала россиян не сдавать биометрические данные и сохранить бумажные документы 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 2
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 1
07.09.2021 ПСБ внедрил автоматизированную систему принятия решений для клиентов малого и среднего бизнеса 2
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
08.07.2021 Ассоциация «Финтех» и eKassir разработали сервис для тестирования банковских открытых API 1
06.07.2021 Зампред ВТБ возглавил совет директоров российского блокчейн-оператора 1
30.06.2021 Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль 1
24.06.2021 «Цифровая логистика» запустила сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам услуг на ЭТП «Грузовые перевозки» 1
07.06.2021 «Рексофт» поделится финтех-экспертизой на CNews Forum 1
04.06.2021 ПСБ и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве 2
21.05.2021 ПСБ предоставил возможность подтвердить учетную запись на портале госуслуг 1
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab 2
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
11.05.2021 ПСБ расширил функциональность мобильного приложения для частных инвесторов 1
28.04.2021 Открыта охота на жен основателей знаменитого интегратора. Промсвязьбанк начал их банкротить 8
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 3
15.04.2021 C картой Mastercard в России доступен новый сервис бесконтактной оплаты брелоком ISBC Pay 1
12.04.2021 Газпромбанк выступил соучредителем первого в России блокчейн-оператора 1
07.04.2021 Арестовано имущество основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей 10
05.04.2021 «Дочек» «Т-платформ» скрытно переписали на структуры Промсвязьбанка и «Роснано» 3
29.03.2021 Минэкономразвития сформирован список банков на участие в программе льготного кредитования ФОТ 3.0 1
25.03.2021 Сбербанк по приказу искусственного интеллекта оставляет россиян без банкоматов 2
04.03.2021 Как банкам добиться технологической независимости? Haulmont приглашает обсудить на конференции CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 1
11.02.2021 РЖД получили 9 млрд руб. на цифровую трансформацию 1
09.02.2021 Решение EDSmart компании «Кворум» для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС вошло в реестр российского ПО 1
13.01.2021 Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, проработав всего 4 месяца 2
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году 1
10.12.2020 Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор» 1
10.12.2020 9,7 тысячи московских компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам 1
08.12.2020 ПСБ запустил онлайн-факторинг для поставщиков нефтегазовой и металлургических отраслей 4
04.12.2020 Кипр арестовал имущество основателей «Техносерва» по всему миру на сотни миллионов евро 9
01.12.2020 ПСБ совместно с Mastercard запустил аналитическую платформу для бизнеса 5
25.11.2020 «1С-Старт» внедрила распознавание паспортов в сервисы регистрации бизнеса для ВТБ и ПСБ 2
23.11.2020 ЦБ отказывается от создания ИТ-сервиса по борьбе с отмыванием денег 1

Публикаций - 613, упоминаний - 1314

ПСБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 54
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 43
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 34
Microsoft Corporation 10997 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 24
SAP SE 3207 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 19
VK - Mail.ru Group 2482 18
IBM 3524 16
Yandex - Яндекс 4098 14
Сбербанк Технологии - СберТех 203 13
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 13
Samsung Electronics 5627 12
АйТи 748 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Синтерра - Synterra 562 10
Instabank - Инстабанк 12 10
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
SAP CIS - САП СНГ 753 9
Ланит ГК 1154 9
RedSys - РедСис 67 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 8
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Schneider Electric 408 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 6
Google LLC 7124 6
Ростех Швабе Холдинг 150 5
Микрон - Micron 365 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 5
ТС-центр 6 5
3726 4
Рексофт - Reksoft 198 4
iTeco - Ай-Теко 713 4
Восход ФГБУ НИИ 365 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 4
Газпромбанк - ГПБ 692 90
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 87
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 87
Альфа-Банк 1122 68
Открытие ФК 538 49
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 48
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 40
РСХБ - Россельхозбанк 183 35
Совкомбанк ПАО 147 31
МКБ - Московский кредитный банк 268 30
РЖД - Российские железные дороги 1081 29
ВТБ24 583 28
ВТБ Банк Москвы 371 26
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 22
Почта Банк 289 21
МДМ Банк 150 21
СКБ-банк 86 21
Пробизнесбанк АКБ 109 21
Почта России ПАО 1570 20
Ак Барс Банк 173 19
Возрождение - Коммерческий банк 98 17
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 17
X5 Group 599 17
Mary Kay - Мэри Кэй 82 16
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 16
Уралсиб Банк 389 16
Русский стандарт Банк 302 15
Банк Зенит 131 15
АльфаСтрахование СГ 207 14
Модульбанк - Modulbank 95 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 13
Башнефть ПАО АНК 90 12
UBS AG 118 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 12
ПромСвязьКапитал 61 11
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 10
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 10
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 46
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 25
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 25
Арбитражный суд города Москвы 339 17
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 9
Правительство Москвы 649 8
Федеральное казначейство России 766 8
Правительство РФ 2198 7
ПФР Департамент информационных технологий 102 7
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Басманный районный суд города Москвы 47 5
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 5
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 5
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 58 5
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 5
ФНКЦСМ ФГБУ - Центр спортивной медицины ФМБА России 6 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 5
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 7
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 16
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 12
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 10
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 6
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 6
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 4
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 4
Big Data - Большие данные 1136 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 2
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Google Android 10750 36
ПСБ PSB-Retail 38 34
Apple iOS 5741 27
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 19
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 16
Google Play - Google Store - Android Market 2515 15
R-Style Softlab - RS-Bank 228 11
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 9
ПСБ PSB On-Line 17 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
VK - Mail.ru Одноклассники 848 5
Java - Язык программирования 1166 5
ПСБ PSB-Mobile 6 5
R-Style Softlab - RS-Connect 47 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 4
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 4
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 4
Microsoft SQL Server 789 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 4
Apple - App Store 2198 4
Naumen Erudite 12 3
Хоулмонт - Тезис 76 3
Apple Pay 385 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 3
Microsoft Windows 10 6602 3
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 3
Apple iPad mini 375 2
Alibaba Group - AliPay 65 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Samsung Pay 238 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
Ананьев Дмитрий 53 31
Ананьев Алексей 88 30
Емельченков Сергей 83 20
Спиридонов Александр 35 20
Пегасов Сергей 52 18
Шакманас Алгирдас 33 17
Патрин Максим 31 16
Карпов Иван 41 15
Елистратов Николай 90 14
Леоничев Алексей 14 14
Нестеров Алексей 79 13
Иванов Алексей 76 13
Козырев Алексей 270 13
Четвернин Алексей 651 13
Кравченко Денис 24 13
Базалей Наталья 14 13
Потёмкин Роман 20 13
Сафронов Юрий 61 13
Свердлов Михаил 29 13
Мухин Максим 18 13
Лигачев Глеб 60 12
Хрусталев Александр 31 12
Скородумов Олег 17 12
Тищенко Юрий 14 12
Алябьев Андрей 27 12
Чекель Павел 15 12
Скурятина Елена 20 12
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
Муравлев Александр 15 12
Нагаев Олег 30 12
Урьяс Вадим 76 11
Бычков Александр 39 11
Емелин Дмитрий 14 11
Соколов Алексей 121 11
Грибанов Юрий 24 11
Аксаков Анатолий 98 11
Калюжный Игорь 24 11
Атанесов Саргис 13 10
Сотин Денис 102 10
Овсянников Андрей 15 10
Россия - Российская федерация - РФ 57124 311
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 117
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 37
Казахстан - Республика 2618 20
Восточная Европа 1667 14
Украина 3344 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 7
Россия - Челябинская область 658 6
Беларусь - Белоруссия 2079 6
Россия - Ростовская область 859 6
Германия - Федеративная Республика 3606 6
Россия - Республика Крым 625 5
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
Индия - Республика 2156 5
Европа 3725 5
Франция - Французская Республика 2109 4
Кипр - Республика 247 4
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 4
Россия - Ярославская область 329 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Нидерланды 969 3
Россия - Республика Мордовия 386 3
Россия - Волгоградская область 395 2
Россия - Курск 231 2
Россия - Сочи 910 2
Нидерланды - Амстердам 258 2
Грузия 687 2
Россия - Московская область - Одинцовский район 3 2
Россия - ПФО - Казань 1507 2
Австрия - Австрийская Республика 523 2
Россия - Руза - Рузский район 10 2
Япония 2752 2
Португалия - Португальская Республика 313 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 86
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 56
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 14
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 6
Русский язык 966 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 17 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
Бизнес-акселератор 31 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
ТСП - Торгово-сервисные предприятия 15 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Мошенничество 53 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
Чаевые 5 1
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