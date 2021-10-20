Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ПСБ
Промсвязьбанк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 613, упоминаний - 1314
ПСБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ананьев Дмитрий 53 31
|Ананьев Алексей 88 30
|Емельченков Сергей 83 20
|Спиридонов Александр 35 20
|Пегасов Сергей 52 18
|Шакманас Алгирдас 33 17
|Патрин Максим 31 16
|Карпов Иван 41 15
|Елистратов Николай 90 14
|Леоничев Алексей 14 14
|Нестеров Алексей 79 13
|Иванов Алексей 76 13
|Козырев Алексей 270 13
|Четвернин Алексей 651 13
|Кравченко Денис 24 13
|Базалей Наталья 14 13
|Потёмкин Роман 20 13
|Сафронов Юрий 61 13
|Свердлов Михаил 29 13
|Мухин Максим 18 13
|Лигачев Глеб 60 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Скородумов Олег 17 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Алябьев Андрей 27 12
|Чекель Павел 15 12
|Скурятина Елена 20 12
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 12
|Муравлев Александр 15 12
|Нагаев Олег 30 12
|Урьяс Вадим 76 11
|Бычков Александр 39 11
|Емелин Дмитрий 14 11
|Соколов Алексей 121 11
|Грибанов Юрий 24 11
|Аксаков Анатолий 98 11
|Калюжный Игорь 24 11
|Атанесов Саргис 13 10
|Сотин Денис 102 10
|Овсянников Андрей 15 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755039, в очереди разбора - 658729.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755039, в очереди разбора - 658729.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru