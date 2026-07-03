ПСБ - Промсвязьбанк

ПСБ выбрал три лучших стартапа для развития розничного бизнеса Проекты-победители конкурса Эксперты ПСБ оценивали проекты по трем критериям: измеримый бизнес-эффект, количество успешных внедрений и соответствие банковским стандартам ИТ и безопасности. Финалистами конкурса стали три стартапа:

ПСБ предоставил клиентам сервис «второй руки» Клиенты ПСБ получили возможность подключить сервис «второй руки» для переводов по СБП в мобильном банке. Новый механизм предназначен для защиты от возможных мошеннических действий: переводы на определе

ПСБ и Демидовский университет открыли кафедру кибербезопасности банковских систем место теории Соглашение о создании кафедры «Кибербезопасность банковских систем» было подписано в Ярославле Дмитрием Миклухо, старшим вице-президентом, руководителем блока информационной безопасности ПСБ, и Артёмом Иванчиным, ректором ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Кафедра «Кибербезопасность банковских систем» станет структурным подразделением вуза на математическом факультете. Эксперты ПСБ

Вице-президент ПСБ: малому бизнесу выгоден аутсорсинг безопасности, крупному — гибрид Гибрид вместо выбора ПСБ организовал собственную сессию по кибербезопасности «Штатная команда или подряд в ИБ: на что делает ставку бизнес» в рамках VIII Финансового форума «Просто капитал». Модератором выступил Дм

ПСБ наградили за вклад в борьбу с кибермошенничеством Победа в трех номинациях ПСБ стал лучшим в трёх антифрод-номинациях по версии НСПК за 2025 год. Банк получил награду в номинации «Защита физических лиц» - по данным НСПК, ПСБ обеспечил наиболее высокий уровень з

ПСБ признали лучшим за летнюю ИТ-подготовку школьников Как школьников учат ИТ-профессиям прямо в банке Совместный проект ПСБ и школьных трудовых отрядов Севастополя победил в номинации «Лучшая программа трудоустройства подростков» на Международном форуме труда. С 2024 года банк проводит для школьников Севастополя

ПСБ получил награду за внедрение технологии бесконтактной оплаты Технология «Волна» позволяет принимать платежи через СБП на POS-терминалах Внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна» от ПСБ признано лучшим платежным решением на премии FINNEXT. Банк ПСБ одним из первых в России внедрил на своих POS-терминалах сервис «Волна», который позволяет торгово-сервисным предприяти

ПСБ подготовил технологические решения для финансовых организаций «второй волны» Готовые решения для всех На сессии форума «Кибербезопасность в финансах» директор департамента трансформации ПСБ Игорь Панов сообщил, что финансовые организации «второй волны», которым предстоит импортозаместить значимые объекты КИИ до конца 2029 года, уже сегодня могут использовать готовые и протести

ПСБ предложил переосмыслить подходы к оценке цифрового суверенитета Как определяется суверенитет? Сессия ПСБ была посвящена переосмыслению подходов к оценке и измерению цифрового суверенитета. В фокусе обсуждения находилась проблематика расхождения между «отчётными» метриками и фактической устойчи

УК ПСБ завершила ИT-аудит совместно с Fork-Tech В условиях активного развития финансовых рынков и роста требований к надежности ИТ-систем управляющая компания ПСБ совместно с командой Fork-Tech завершила проект по проведению комплексного ИТ-аудита. Проект был направлен на оценку текущего состояния ИТ-ландшафта компании и его готовности к поддержке кл

ПСБ завершил внедрение новой платежной технологии но оплачивать покупки через СБП. Для проведения оплаты клиенту достаточно в мобильном приложении зайти в раздел «Платежи», выбрать способ оплаты через «Волну», поднести телефон к платежному терминалу ПСБ, поддерживающему Bluetooth, и подтвердить операцию. «С развитием цифровых технологий оплата через СБП постепенно становится неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Мы

ПСБ запустил цифровой сервис для оформления социальных выплат Как оформить выплату Оформить положенную выплату можно через портал Госуслуги, мобильное приложение или интернет-банк ПСБ. Пользователи Госуслуг в своем профиле на портале могут выбрать единый счет в ПСБ для начисления социальных выплат в разделе «банковские карты и счета» — «для зачисления социальных в

ПСБ запустил чат-бот для физических лиц в российском мессенджере MAX Консультации в чате На начальном этапе чат-бот ПСБ предоставляет информационный функционал, который включает консультации по условиям оформления потребительских кредитов и платежных карт, по управлению категориями кешбэка, навигации и функц

Фонду высоких технологий Минобороны задолжал миллионы строитель федеральной трассы. Хозяин и гендиректор уже в бегах анимается «ПСБ ИИ» «ПСБ Инновации и инвестиции» входит в крупнейшую финансовую группу компаний ПАО «Промсвязьбанк», говорится в профиле компании на сайте hh.ru. Занимается стратегическим и опер

ПСБ создал в Финуниверситете площадку для цифровых проектов студентов в образовательном процессе Передовое высокотехнологичное оборудование, представленное в лаборатории, позволит студентам реализовывать масштабные цифровые и инновационные проекты. Деятельность кафедры ПСБ направлена на внедрение бизнес-практик в образовательный процесс, расширение спектра программ и курсов, развитие системы корпоративного обучения для сотрудников банка, стажировок и практик

ПСБ запустил банк для бизнеса в мессенджере MAX вопросов. В их числе — подбор персонала, поддержка продвижения бизнеса в социальных сетях и организация онлайн-торговли на маркетплейсах. Расширение каналов дистанционного обслуживания Как отмечают в ПСБ, запуск сервиса в MAX является частью стратегии по расширению каналов дистанционного обслуживания бизнес-клиентов. Банк развивает технологичные и безопасные альтернативы классическому интер

ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна льшей эффективностью принимать кредитные решения. Также финансовые организации смогут более точечно и продуктивно формировать персонализированные предложения услуг и развивать инновационные продукты. ПСБ и Альфа-Банк заключили соглашение об информационно-технологическом взаимодействии «Подписание соглашения является важным шагом на пути развития цифровых решений и в частности мультибанкинга

ПСБ и НСПК договорились о развитии биоэквайринга ровании инновационных платежных технологий, включая оплату по биометрии. Подписи под документом на площадке Форума инновационных финансовых технологий «Финополис» поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Дмитрий Дубынин, генеральный директор, председатель НСПК. ПСБ будет внедрять биометрическую технологию оплаты в свой парк терминалов. В результате на предприятиях торговли и сферы

ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве российским разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies. Документ подписали Игорь Панов, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ, и Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. Стороны будут развивать отечественные ИТ-решения для стратегически значимых отраслей и разрабатывать эффективные инструменты

Вклад в ПСБ можно будет открыть на «Банки.ру» Вклады и счета открыть будет проще Соглашение предусматривает совместное развитие технологий по открытию вкладов и накопительных счетов ПСБ, которые пользователи смогут полностью дистанционно открыть на «Банки.ру». Сотрудничество с ведущим финансовым маркетплейсом станет важным шагом в повышении доступности продуктов ПСБ

ПСБ запустил онлайн-сервис по переводу пенсии на платежные карты банка Надбавка к пенсии и повышенный кешбэк Для того, чтобы воспользоваться услугой, достаточно в мобильном приложении или в личном кабинете интернет-банка ПСБ выбрать опцию «Госуслуги — перевод пенсии в ПСБ» и оформить заявление на перевод пенсии в банк. Если клиент пока не подтвердил учетную запись на портале «Госуслуги», он может это сде

ПСБ развивает комплекс решений по международным расчетам для корпоративных и розничных клиентов ользование позволит обеспечить бесперебойность внешнеэкономической деятельности, снизить транзакционные издержки, а также повысить прозрачность таких расчетов. Ольга Мямлина, заместитель председателя ПСБ: Мы предлагаем удобный инструмент – виртуальную международную карту «После ухода из России международных платежных систем напрямую оплачивать товары и услуги за рубежом стало проблематично.

ИИ-помощник «Катюша» от ПСБ в восемь раз ускорил решение вопросов клиентов за счет технологии RAG бновляется в реальном времени, что позволяет учитывать актуальные изменения. «Применение технологии RAG — одна из значимых вех в стратегии внедрения генеративного искусственного интеллекта в процессы ПСБ. Она позволяет за считанные секунды формировать исчерпывающие ответы на любые вопросы, связанные с банковским обслуживанием наших клиентов малого и среднего бизнеса. За счет высокой точност

Брокер ПСБ перевел инвестиционную платформу на российские технологии Импортонезависимые инвестиции Брокер ПСБ перевел инвестплатформу на российские технологии. Приложение «ПСБ Инвестиции» сохранило свою функциональность и привычный пользовательский интерфейс. Переход на импортозамещенные ком

Доля закупок отечественной радиоэлектронной продукции в ПСБ превысила 85% Импортозамещение до 100% по отдельным категориям Игорь Панов, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ, рассказал об итогах проекта по импортозамещению оборудования банка и дальнейших планах ПСБ в сфере развития технологической независимости. «ПСБ начал импортозамещать оборудов

ПСБ получил награду FINAWARD за успешную цифровизацию банковского сопровождения контрактов я рамочные и B2B, резервировать и открывать отдельные счета, вносить изменения в сметы и реестры контрагентов с быстрым акцептованием этих изменений со стороны банка. «Мы гордимся, что работа команды ПСБ была по достоинству оценена экспертным сообществом. Банковское сопровождение контрактов сегодня стало неотъемлемой частью коммерческих сделок, обеспечивая компаниям эффективное управление р

ПСБ: для цифровой трансформации нужны не только ИТ-специалисты, но и эксперты по анализу операционных процессов ий, чаще всего из стажеров, и являются прикладными специалистами. Об этом рассказала Анна Кабанова, старший вице-президент - руководитель блока цифровизации, сопровождения и поддержки юридических лиц ПСБ в рамках стратегической сессии «Экономика данных: вызовы, задачи, перспективы» VI Российского саммита по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit 2025. «Мы стараемся обеспечить пр

Лицом новой рекламной кампании банка ПСБ стал актер Виктор Хориняк ян – ходит с друзьями в кафе, заезжает со своим «конем» на автомойку, играет в баскетбол во дворе, заодно спасая бабушек от финансовых мошенников, а для удобства везде пользуется услугами и сервисами ПСБ, рассказывая о карте ПСБ с кешбэком 25%, бесплатном счете для бизнеса и эквайринге под 0%. Помимо главного героя элементами креативной концепции выступают цвета бренда, наполняющие к

В ПСБ рассказали о переходе компаний высокотеха на новую парадигму инвестиций ударственные инструменты поддержки в условиях жесткой денежно-кредитно политики стал одним из ключевых навыков быстрорастущих технологичных компаний сейчас», — сказала Вера Подгузова. Вера Подгузова, ПСБ: Предприятиям нужны нестандартные решения Еще одним элементом новой парадигмы инвестиций Вера Подгузова назвала цифровые финансовые активы. Рынок ЦФА позволяет гибко подходить к условиям ин

ПСБ совместно с «МегаФоном» расширяет доступ граждан к биометрическим сервисам Сим-карта по биометрии ПСБ и «МегаФон» запустили проект, который облегчит доступ к банковским услугам с использованием биометрии. Одновременно для иностранных граждан-клиентов «МегаФона» существенно упрощается регист

В салонах «МегаФона» откроются банковские отделения «МегаФон» и ПСБ приступили к реализации розничного проекта по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных офисов банка. Совместная инициатива позволит «МегаФон» упростить регистрацию договоров

Гигантского российского ритейлера техники готовят к продаже из-за миллиардных убытков. Сотни магазинов под угрозой закрытия сменить владельца. Как пишет «Коммерсант», переговоры с потенциальным покупателем уже ведутся – это Промсвязьбанк, один из крупнейших банков в России. «М.Видео-Эльдорадо» объединяет сети магази

Игорь Панов, ПСБ: Затраты на импортозамещение значительны, но это инвестиции в безопасность и операционную надежность финансовой системы расчетным счетам клиентов, а также позволяют получать отчеты. Также критически важны все системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) ― интернет-банк и мобильные приложения. Учитывая статус ПСБ, у нас в критическую инфраструктуру еще входит система мониторинга гособоронзаказа.С какими основными вызовами вы сталкиваетесь при импортозамещении?Игорь Панов: ПСБ начал работу по

Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий выплат, что было успешно реализовано практически во всех банках. В настоящее время развиваются мобильные технологии, чат-боты, открытые API, искусственный интеллект и облачные решения. Анна Кабанова, ПСБ: За последние пять лет активность в цифровизации банковских продуктов и услуг стремительно выросла Новым инструментом для банков стали цифровые финансовые активы (ЦФА). Крупные игроки, вклю

ПСБ планирует в течение года внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса Безопасный обмен данными экономит 30% времени клиентов ПСБ первым на рынке реализовал механизм безопасного обмена данными о клиентах с целью упрощения процедуры кредитования. Благодаря этому компаниям не нужно предоставлять бумажные выписки по счет

Председатель ПСБ назвал ключевое условие для экономики будущего Инновации и человекоцентричность Председатель ПСБ назвал ключевые условия для экономики будущего: инновации и человекоцентричность. «Главное в экономике будущего одно, причем неважно, для какой отрасли, – это основанная на человекоцентричн

ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов течение двух дней они соревновались в использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для поиска скрытых закономерностей, анализе больших объемов информации. Кадровый резерв «ПСБ как высокотехнологичный банк оказывает всестороннюю поддержку талантливым молодым специалистам в сфере ИТ, реализует целый ряд образовательных проектов и ведет активную работу со студентами

Сервис ПСБ «Банковское сопровождение контрактов» вошел в топ-3 финтех-решений для юрлиц Контроль платежей по разным критериям Компания Markswebb провела исследование цифровых банковских решений, по результатам которого сервис ПСБ занял второе место. Функционал БСК постоянно совершенствуется, а клиенту доступен полностью бесшовный сервис, который включает контроль платежей по разным критериям по требованию клиента. Э

Промсвязьбанк потратит больше миллиарда на скупку акций сервиса онлайн-кредитования Оферта Промсвязьбанка на выкуп акций «Смарттехгрупп» Промсвязьбанк (ПСБ) и микрофинансовая финтех-компания SmartTechGroup («Смарттехгрупп», торгов