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ПСБ Промсвязьбанк

ПСБ - Промсвязьбанк

ПСБ — универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в число крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. ПСБ предлагает спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов, в том числе для предприятий ОПК, малого и среднего бизнеса, включающих расчетно-кассовое обслуживание, различные программы кредитования и сбережения, брокерские и инвестиционные услуги на финансовых рынках, лизинговые и факторинговые операции, зарплатные проекты и дистанционные сервисы.

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Всего 507 дел, на cумму 886 787 633 679 ₽*

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в качестве ответчика (23) на сумму 48 028 195 225 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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03.07.2026 ПСБ выбрал три лучших стартапа для развития розничного бизнеса

Проекты-победители конкурса Эксперты ПСБ оценивали проекты по трем критериям: измеримый бизнес-эффект, количество успешных внедрений и соответствие банковским стандартам ИТ и безопасности. Финалистами конкурса стали три стартапа:

28.05.2026 ПСБ предоставил клиентам сервис «второй руки»

Клиенты ПСБ получили возможность подключить сервис «второй руки» для переводов по СБП в мобильном банке. Новый механизм предназначен для защиты от возможных мошеннических действий: переводы на определе
15.05.2026 ПСБ и Демидовский университет открыли кафедру кибербезопасности банковских систем

место теории Соглашение о создании кафедры «Кибербезопасность банковских систем» было подписано в Ярославле Дмитрием Миклухо, старшим вице-президентом, руководителем блока информационной безопасности ПСБ, и Артёмом Иванчиным, ректором ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Кафедра «Кибербезопасность банковских систем» станет структурным подразделением вуза на математическом факультете. Эксперты ПСБ
29.04.2026 Вице-президент ПСБ: малому бизнесу выгоден аутсорсинг безопасности, крупному — гибрид

Гибрид вместо выбора ПСБ организовал собственную сессию по кибербезопасности «Штатная команда или подряд в ИБ: на что делает ставку бизнес» в рамках VIII Финансового форума «Просто капитал». Модератором выступил Дм
14.04.2026 ПСБ наградили за вклад в борьбу с кибермошенничеством

Победа в трех номинациях ПСБ стал лучшим в трёх антифрод-номинациях по версии НСПК за 2025 год. Банк получил награду в номинации «Защита физических лиц» - по данным НСПК, ПСБ обеспечил наиболее высокий уровень з
10.04.2026 ПСБ признали лучшим за летнюю ИТ-подготовку школьников

Как школьников учат ИТ-профессиям прямо в банке Совместный проект ПСБ и школьных трудовых отрядов Севастополя победил в номинации «Лучшая программа трудоустройства подростков» на Международном форуме труда. С 2024 года банк проводит для школьников Севастополя
09.04.2026 ПСБ получил награду за внедрение технологии бесконтактной оплаты

Технология «Волна» позволяет принимать платежи через СБП на POS-терминалах Внедрение технологии бесконтактных платежей «Волна» от ПСБ признано лучшим платежным решением на премии FINNEXT. Банк ПСБ одним из первых в России внедрил на своих POS-терминалах сервис «Волна», который позволяет торгово-сервисным предприяти
25.02.2026 ПСБ подготовил технологические решения для финансовых организаций «второй волны»

Готовые решения для всех На сессии форума «Кибербезопасность в финансах» директор департамента трансформации ПСБ Игорь Панов сообщил, что финансовые организации «второй волны», которым предстоит импортозаместить значимые объекты КИИ до конца 2029 года, уже сегодня могут использовать готовые и протести
20.02.2026 ПСБ предложил переосмыслить подходы к оценке цифрового суверенитета

Как определяется суверенитет? Сессия ПСБ была посвящена переосмыслению подходов к оценке и измерению цифрового суверенитета. В фокусе обсуждения находилась проблематика расхождения между «отчётными» метриками и фактической устойчи
28.01.2026 УК ПСБ завершила ИT-аудит совместно с Fork-Tech

В условиях активного развития финансовых рынков и роста требований к надежности ИТ-систем управляющая компания ПСБ совместно с командой Fork-Tech завершила проект по проведению комплексного ИТ-аудита. Проект был направлен на оценку текущего состояния ИТ-ландшафта компании и его готовности к поддержке кл
20.01.2026 ПСБ завершил внедрение новой платежной технологии

но оплачивать покупки через СБП. Для проведения оплаты клиенту достаточно в мобильном приложении зайти в раздел «Платежи», выбрать способ оплаты через «Волну», поднести телефон к платежному терминалу ПСБ, поддерживающему Bluetooth, и подтвердить операцию. «С развитием цифровых технологий оплата через СБП постепенно становится неотъемлемой частью повседневной жизни современного человека. Мы

10.12.2025 ПСБ запустил цифровой сервис для оформления социальных выплат

Как оформить выплату Оформить положенную выплату можно через портал Госуслуги, мобильное приложение или интернет-банк ПСБ. Пользователи Госуслуг в своем профиле на портале могут выбрать единый счет в ПСБ для начисления социальных выплат в разделе «банковские карты и счета» — «для зачисления социальных в
22.10.2025 ПСБ запустил чат-бот для физических лиц в российском мессенджере MAX

Консультации в чате На начальном этапе чат-бот ПСБ предоставляет информационный функционал, который включает консультации по условиям оформления потребительских кредитов и платежных карт, по управлению категориями кешбэка, навигации и функц
21.10.2025 Фонду высоких технологий Минобороны задолжал миллионы строитель федеральной трассы. Хозяин и гендиректор уже в бегах

анимается «ПСБ ИИ» «ПСБ Инновации и инвестиции» входит в крупнейшую финансовую группу компаний ПАО «Промсвязьбанк», говорится в профиле компании на сайте hh.ru. Занимается стратегическим и опер
17.10.2025 ПСБ создал в Финуниверситете площадку для цифровых проектов студентов

в образовательном процессе Передовое высокотехнологичное оборудование, представленное в лаборатории, позволит студентам реализовывать масштабные цифровые и инновационные проекты. Деятельность кафедры ПСБ направлена на внедрение бизнес-практик в образовательный процесс, расширение спектра программ и курсов, развитие системы корпоративного обучения для сотрудников банка, стажировок и практик

10.10.2025 ПСБ запустил банк для бизнеса в мессенджере MAX

вопросов. В их числе — подбор персонала, поддержка продвижения бизнеса в социальных сетях и организация онлайн-торговли на маркетплейсах. Расширение каналов дистанционного обслуживания Как отмечают в ПСБ, запуск сервиса в MAX является частью стратегии по расширению каналов дистанционного обслуживания бизнес-клиентов. Банк развивает технологичные и безопасные альтернативы классическому интер
10.10.2025 ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна

льшей эффективностью принимать кредитные решения. Также финансовые организации смогут более точечно и продуктивно формировать персонализированные предложения услуг и развивать инновационные продукты. ПСБ и Альфа-Банк заключили соглашение об информационно-технологическом взаимодействии «Подписание соглашения является важным шагом на пути развития цифровых решений и в частности мультибанкинга
09.10.2025 ПСБ и НСПК договорились о развитии биоэквайринга

ровании инновационных платежных технологий, включая оплату по биометрии. Подписи под документом на площадке Форума инновационных финансовых технологий «Финополис» поставили Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Дмитрий Дубынин, генеральный директор, председатель НСПК. ПСБ будет внедрять биометрическую технологию оплаты в свой парк терминалов. В результате на предприятиях торговли и сферы
09.10.2025 ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

российским разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies. Документ подписали Игорь Панов, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ, и Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. Стороны будут развивать отечественные ИТ-решения для стратегически значимых отраслей и разрабатывать эффективные инструменты

08.10.2025 Вклад в ПСБ можно будет открыть на «Банки.ру»

Вклады и счета открыть будет проще Соглашение предусматривает совместное развитие технологий по открытию вкладов и накопительных счетов ПСБ, которые пользователи смогут полностью дистанционно открыть на «Банки.ру». Сотрудничество с ведущим финансовым маркетплейсом станет важным шагом в повышении доступности продуктов ПСБ
01.10.2025 ПСБ запустил онлайн-сервис по переводу пенсии на платежные карты банка

Надбавка к пенсии и повышенный кешбэк Для того, чтобы воспользоваться услугой, достаточно в мобильном приложении или в личном кабинете интернет-банка ПСБ выбрать опцию «Госуслуги — перевод пенсии в ПСБ» и оформить заявление на перевод пенсии в банк. Если клиент пока не подтвердил учетную запись на портале «Госуслуги», он может это сде
04.09.2025 ПСБ развивает комплекс решений по международным расчетам для корпоративных и розничных клиентов

ользование позволит обеспечить бесперебойность внешнеэкономической деятельности, снизить транзакционные издержки, а также повысить прозрачность таких расчетов. Ольга Мямлина, заместитель председателя ПСБ: Мы предлагаем удобный инструмент – виртуальную международную карту «После ухода из России международных платежных систем напрямую оплачивать товары и услуги за рубежом стало проблематично.
21.08.2025 ИИ-помощник «Катюша» от ПСБ в восемь раз ускорил решение вопросов клиентов за счет технологии RAG

бновляется в реальном времени, что позволяет учитывать актуальные изменения. «Применение технологии RAG — одна из значимых вех в стратегии внедрения генеративного искусственного интеллекта в процессы ПСБ. Она позволяет за считанные секунды формировать исчерпывающие ответы на любые вопросы, связанные с банковским обслуживанием наших клиентов малого и среднего бизнеса. За счет высокой точност
11.07.2025 Брокер ПСБ перевел инвестиционную платформу на российские технологии

Импортонезависимые инвестиции Брокер ПСБ перевел инвестплатформу на российские технологии. Приложение «ПСБ Инвестиции» сохранило свою функциональность и привычный пользовательский интерфейс. Переход на импортозамещенные ком
06.06.2025 Доля закупок отечественной радиоэлектронной продукции в ПСБ превысила 85%

Импортозамещение до 100% по отдельным категориям Игорь Панов, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ, рассказал об итогах проекта по импортозамещению оборудования банка и дальнейших планах ПСБ в сфере развития технологической независимости. «ПСБ начал импортозамещать оборудов
23.05.2025 ПСБ получил награду FINAWARD за успешную цифровизацию банковского сопровождения контрактов

я рамочные и B2B, резервировать и открывать отдельные счета, вносить изменения в сметы и реестры контрагентов с быстрым акцептованием этих изменений со стороны банка. «Мы гордимся, что работа команды ПСБ была по достоинству оценена экспертным сообществом. Банковское сопровождение контрактов сегодня стало неотъемлемой частью коммерческих сделок, обеспечивая компаниям эффективное управление р
28.04.2025 ПСБ: для цифровой трансформации нужны не только ИТ-специалисты, но и эксперты по анализу операционных процессов

ий, чаще всего из стажеров, и являются прикладными специалистами. Об этом рассказала Анна Кабанова, старший вице-президент - руководитель блока цифровизации, сопровождения и поддержки юридических лиц ПСБ в рамках стратегической сессии «Экономика данных: вызовы, задачи, перспективы» VI Российского саммита по цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Summit 2025. «Мы стараемся обеспечить пр
11.04.2025 Лицом новой рекламной кампании банка ПСБ стал актер Виктор Хориняк

ян – ходит с друзьями в кафе, заезжает со своим «конем» на автомойку, играет в баскетбол во дворе, заодно спасая бабушек от финансовых мошенников, а для удобства везде пользуется услугами и сервисами ПСБ, рассказывая о карте ПСБ с кешбэком 25%, бесплатном счете для бизнеса и эквайринге под 0%. Помимо главного героя элементами креативной концепции выступают цвета бренда, наполняющие к
02.04.2025 В ПСБ рассказали о переходе компаний высокотеха на новую парадигму инвестиций

ударственные инструменты поддержки в условиях жесткой денежно-кредитно политики стал одним из ключевых навыков быстрорастущих технологичных компаний сейчас», — сказала Вера Подгузова. Вера Подгузова, ПСБ: Предприятиям нужны нестандартные решения Еще одним элементом новой парадигмы инвестиций Вера Подгузова назвала цифровые финансовые активы. Рынок ЦФА позволяет гибко подходить к условиям ин
11.03.2025 ПСБ совместно с «МегаФоном» расширяет доступ граждан к биометрическим сервисам

Сим-карта по биометрии ПСБ и «МегаФон» запустили проект, который облегчит доступ к банковским услугам с использованием биометрии. Одновременно для иностранных граждан-клиентов «МегаФона» существенно упрощается регист
11.03.2025 В салонах «МегаФона» откроются банковские отделения

«МегаФон» и ПСБ приступили к реализации розничного проекта по открытию на базе салонов связи оператора дополнительных офисов банка. Совместная инициатива позволит «МегаФон» упростить регистрацию договоров

28.01.2025 Гигантского российского ритейлера техники готовят к продаже из-за миллиардных убытков. Сотни магазинов под угрозой закрытия

сменить владельца. Как пишет «Коммерсант», переговоры с потенциальным покупателем уже ведутся – это Промсвязьбанк, один из крупнейших банков в России. «М.Видео-Эльдорадо» объединяет сети магази
16.12.2024 Игорь Панов, ПСБ: Затраты на импортозамещение значительны, но это инвестиции в безопасность и операционную надежность финансовой системы

расчетным счетам клиентов, а также позволяют получать отчеты. Также критически важны все системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) ― интернет-банк и мобильные приложения. Учитывая статус ПСБ, у нас в критическую инфраструктуру еще входит система мониторинга гособоронзаказа.С какими основными вызовами вы сталкиваетесь при импортозамещении?Игорь Панов: ПСБ начал работу по

12.12.2024 Анна Кабанова, ПСБ: Нас ждет интенсивная гонка финансовых технологий

выплат, что было успешно реализовано практически во всех банках. В настоящее время развиваются мобильные технологии, чат-боты, открытые API, искусственный интеллект и облачные решения. Анна Кабанова, ПСБ: За последние пять лет активность в цифровизации банковских продуктов и услуг стремительно выросла Новым инструментом для банков стали цифровые финансовые активы (ЦФА). Крупные игроки, вклю
18.10.2024 ПСБ планирует в течение года внедрить открытый банкинг в платежи для бизнеса

Безопасный обмен данными экономит 30% времени клиентов ПСБ первым на рынке реализовал механизм безопасного обмена данными о клиентах с целью упрощения процедуры кредитования. Благодаря этому компаниям не нужно предоставлять бумажные выписки по счет
16.10.2024 Председатель ПСБ назвал ключевое условие для экономики будущего

Инновации и человекоцентричность Председатель ПСБ назвал ключевые условия для экономики будущего: инновации и человекоцентричность. «Главное в экономике будущего одно, причем неважно, для какой отрасли, – это основанная на человекоцентричн
26.09.2024 ПСБ и НИУ ВШЭ провели хакатон по ИИ для студентов ведущих вузов

течение двух дней они соревновались в использовании технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для поиска скрытых закономерностей, анализе больших объемов информации. Кадровый резерв «ПСБ как высокотехнологичный банк оказывает всестороннюю поддержку талантливым молодым специалистам в сфере ИТ, реализует целый ряд образовательных проектов и ведет активную работу со студентами
26.09.2024 Сервис ПСБ «Банковское сопровождение контрактов» вошел в топ-3 финтех-решений для юрлиц

Контроль платежей по разным критериям Компания Markswebb провела исследование цифровых банковских решений, по результатам которого сервис ПСБ занял второе место. Функционал БСК постоянно совершенствуется, а клиенту доступен полностью бесшовный сервис, который включает контроль платежей по разным критериям по требованию клиента. Э
16.09.2024 Промсвязьбанк потратит больше миллиарда на скупку акций сервиса онлайн-кредитования

Оферта Промсвязьбанка на выкуп акций «Смарттехгрупп» Промсвязьбанк (ПСБ) и микрофинансовая финтех-компания SmartTechGroup («Смарттехгрупп», торгов
11.09.2024 Мобильное приложение ПСБ для бизнеса признано лучшим в России

й участник был оценен UX-исследователями Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям и 782 критериям пользовательского опыта. Эксперты Markswebb отдельно отметили сильные стороны приложения ПСБ — настройку приема платежей, услугу онлайн-кредитования и цифровое решение для депозитных продуктов. Так, по оценке аналитиков, развитие мобильного банка ПСБ направлено на персонализ

Публикаций - 963, упоминаний - 1480

ПСБ и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 114
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 83
Ростелеком 10948 82
МегаФон 10742 66
Yandex - Яндекс 9215 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 49
Microsoft Corporation 25775 47
SAP SE 5601 44
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 43
9594 43
Diasoft - Диасофт 1144 42
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 37
Oracle Corporation 7074 34
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 34
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 33
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 32
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
VK - Mail.ru Group 3602 30
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 28
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 26
Naumen - Наумен 752 26
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 25
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 25
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 25
Развитие Бизнеса / Ру 81 24
Webmoney - Вебмани.Ру 547 23
Citrix Systems 868 23
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 23
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 21
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 20
Telegram Group 2940 19
АйТи 1519 18
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 18
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 18
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 17
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 17
SimbirSoft - СимбирСофт 124 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 239
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 226
Альфа-Банк 1979 193
ГПБ - Газпромбанк 1273 151
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 114
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 109
МКБ - Московский кредитный банк 657 97
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 88
Почта России ПАО 2370 81
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 80
Совкомбанк ПАО 316 78
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 78
ВТБ - ВТБ24 671 77
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 75
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 74
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 69
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 62
РЖД - Российские железные дороги 2096 59
Ак Барс Банк 283 58
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 57
ВТБ - Почта Банк 514 56
Visa International 1993 50
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 49
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 47
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 45
Газпром нефть 725 44
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 43
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 42
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 40
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 40
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 39
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 39
Ингосстрах СПАО 478 39
Абсолют Банк 249 38
Русский стандарт Банк 509 38
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 38
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 38
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 38
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 37
ПромСвязьКапитал 85 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 156
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 114
Федеральное казначейство России 1949 78
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 63
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 62
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 59
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 58
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 43
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 38
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 36
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 34
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 33
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 29
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 21
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 19
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 16
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 15
Судебная власть - Judicial power 2500 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 13
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 10
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 8
Правительство Челябинской области 78 8
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 8
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 17
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 11
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 10
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 4
Единая Россия - Политическая партия 321 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 284
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 204
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 203
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 176
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 169
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 166
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 161
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 141
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 140
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 135
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 106
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 93
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 85
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 82
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 81
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 73
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 73
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 54
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 53
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 53
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 51
Google Android 15243 54
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 48
Apple iOS 8583 42
ПСБ PSB-Retail 39 39
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 33
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 27
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 26
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Apple - App Store 3109 23
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 22
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 22
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 19
Apple iPhone 6 4861 18
FreePik 1841 18
ПСБ PSB On-Line 17 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 14
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 14
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 13
Microsoft Windows 16882 13
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 12
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Oracle Java - язык программирования 3469 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 11
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 10
Linux OS 11533 10
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 10
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 10
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 10
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 9
НКТ - Р7-Офис 543 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 9
Microsoft Office 4170 9
Samsung Pay 296 8
Леушев Андрей 75 54
Шадаев Максут 1210 45
Ананьев Дмитрий 83 44
Ананьев Алексей 110 43
Шакманас Алгирдас 40 40
Козлов Михаил 182 35
Гуральников Сергей 164 35
Сергеев Сергей 179 32
Чаркин Евгений 317 32
Прохоров Фёдор 83 31
Шевченко Владимир 153 30
Ермолаев Артем 379 29
Козырев Алексей 328 28
Сафронов Юрий 68 28
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 28
Евраев Михаил 266 27
Глазков Александр 151 26
Хрусталев Александр 33 26
Богачев Игорь 183 25
Рахтеенко Владимир 42 25
Мельникова Алиса 100 25
Врацкий Андрей 175 25
Садовенко Илья 65 24
Пегасов Сергей 55 24
Шпак Василий 279 24
Мацоцкий Сергей 180 23
Халяпин Сергей 96 23
Богданов Кирилл 112 23
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Шестаков Александр 40 22
Иванов Алексей 163 21
Албычев Александр 168 21
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Паткин Иван 23 21
Громов Иван 102 21
Свердлов Михаил 33 21
Пшиченко Дмитрий 49 21
Лысенко Эдуард 317 21
Бойко Елена 152 20
Плешков Алексей 68 20
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 250
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 123
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Нидерланды 3745 17
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Кипр - Республика 636 12
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 12
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
CNews Инновация года - награда 155 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Moody's Investors Service 136 2
Radicati Group 26 2
Агентство цифрового аудита SDI360 7 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
TrendForce 187 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Counterpoint Research 110 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Tagline - Тэглайн 30 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Интерфакс-100 21 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
In-Stat/MDR 74 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 17
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 15
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
Рубин НИИ 9 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
РЭШ - Российская электронная школа 31 2
Открытое образование 12 2
МИСиС НИТУ - МГГУ - Московский государственный горный университет 9 2
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 23 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 93
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 71
CNews AWARDS - награда 571 64
CNews APPWards 36 26
CNews FORUM Кейсы 313 23
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 22
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 4
CNews Мисс ИТ России 12 4
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 3
Docflow 148 3
CNews Баттл 69 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Salesforce - Informatica Day - Форум Данные основа цифровой трансформации 1 1
Цифровые Вершины - премия 12 1
Городские технологии - выставка-форум 21 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
ComNews Awards 10 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 1
Финансовая элита России - премия 5 1
Национальная банковская премия 2 1
Пикника Афиши 2 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
CDO/CDTO Summit & Awards 6 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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