Разделы

ИТ в банках
|

ПСБ и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

ПСБ и IVA Technologies договорились о совместной разработке отечественных ИТ-решений для цифровизации бизнеса. Партнерство направлено на создание эффективных инструментов для повышения технологической независимости крупных компаний. В рамках сотрудничества стороны уже адаптировали платформу видеоконференцсвязи под задачи банка, которой ежедневно пользуются более 23 тысяч сотрудников ПСБ.

ПСБ на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис» заключил соглашение о сотрудничестве в области цифровизации и импортозамещения с российским разработчиком экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies. Документ подписали Игорь Панов, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ, и Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies. Стороны будут развивать отечественные ИТ-решения для стратегически значимых отраслей и разрабатывать эффективные инструменты для повышения уровня цифровизации и технологической независимости крупных компаний.

«Для нас важно обеспечить высокий уровень информационной безопасности при сохранении широких возможностей программного обеспечения. В рамках программы импортозамещения мы перешли на платформу видеоконференцсвязи от IVA Technologies, вместе с разработчиком в короткие сроки адаптировали ее под бизнес-задачи ПСБ и сегодня этой системой ежедневно пользуются уже более 23 тысяч сотрудников банка. Будем развивать наше стратегическое сотрудничество с компанией по внедрению цифровых сервисов и созданию отечественных решений, которые могут масштабироваться на другие организации», — сказал Игорь Панов.

photogenica-phx396740336.webp

© Elnur_ / Фотобанк Фотодженика
В рамках программы импортозамещения ПСБ перешел на платформу видеоконференцсвязи от IVA Technologies

«Партнерство с ПСБ — это пример того, как отечественные ИТ-решения закрывают потребности стратегически значимых отраслей. Для нас важно не просто внедрять технологии, а постоянно совершенствовать их с учётом реальных потребностей банка и его сотрудников. Совместная работа позволяет нам создавать более эффективные инструменты, которые делают ежедневное взаимодействие внутри крупной организации проще и надежнее», — прокомментировал Станислав Иодковский.

Рекламаerid:2W5zFFy73egРекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Власти хотят запретить скидки в Ozon и Wildberries при оплате их картами

Экосистема против точечных решений: что выбрать для цифровизации HR

Россиянам позволили платить картами «Мир» без самих карт. Способ хитрый, но доступен не всем

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще