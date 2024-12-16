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Панов Игорь



16.12.2024 Игорь Панов, ПСБ: Затраты на импортозамещение значительны, но это инвестиции в безопасность и операционную надежность финансовой системы 1
07.08.2023 Власти решат, к каким системам предъявить повышенные требования безопасности 1
12.04.2023 ПСБ переходит на российскую операционную систему Astra Linux Special Edition 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Панов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Цифра ГК 2426 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1179 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 2
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 365 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 1
Open Banking - Открытый банкинг - Open Bank System - Открытые банковские платформы - Концепция создания системы информационно-прозрачного банковского обслуживания 32 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
Программный стек 213 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1225 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
FreePik 981 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
Яцков Андрей 1 1
Шадаев Максут 1009 1
Путин Владимир 3171 1
Лукацкий Алексей 119 1
Моисеев Александр 22 1
Сивцев Илья 140 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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