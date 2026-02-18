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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Импортозамещение ИЦК ИЦК Финансы

СОБЫТИЯ


18.02.2026 Группа Rubytech и «БПС Инновационные программные решения» создают стандарт надежности для банковского процессинга 1
13.02.2026 R-Style Softlab: финансовые итоги 2025 года 1
06.06.2025 Доля закупок отечественной радиоэлектронной продукции в ПСБ превысила 85% 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Импортозамещение и организации, системы, технологии, персоны:

БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 49 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 790 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 42 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-FinMarkets 8 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Digital Ruble 5 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Урусов Виктор 157 1
Машурин Сергей 22 1
Панов Игорь 7 1
Миронова Маргарита 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Казахстан - Республика 6048 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Ботаника - Растения - Plantae 1167 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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