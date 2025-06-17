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Яцков Андрей
УПОМИНАНИЯ
|17.06.2025
|Брокер ВТБ первым перевел инвестиционную инфраструктуру на отечественные технологии 1
|07.08.2023
|Власти решат, к каким системам предъявить повышенные требования безопасности 1
Яцков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифра ГК 2496 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1345 1
|Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 319 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 875 1
|Моисеев Александр 23 1
|Лукацкий Алексей 126 1
|Панов Игорь 4 1
|Путин Владимир 3272 1
|Шадаев Максут 1074 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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