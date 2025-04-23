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Моисеев Александр
Моисеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Рудской Андрей 15 1
|Захлебаев Евгений 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 486 1
|Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 1
|Касперский Евгений 325 1
|Сачков Илья 123 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 60 1
|Кондаков Гарри 35 1
|Хайретдинов Рустэм 83 1
|Жаров Александр 175 1
|Касперская Наталья 296 1
|Рыбинцев Андрей 29 1
|Фаррахов Рустам 12 1
|Славин Кирилл 1 1
|List Helmut - Лист Гельмут 1 1
|Карпухин Никита 1 1
|Путин Владимир 3229 1
|Шадаев Максут 1035 1
|Лукацкий Алексей 121 1
|Яцков Андрей 1 1
|Самсонов Александр 4 1
|Панов Игорь 3 1
|Gartner - Гартнер 3568 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 710 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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