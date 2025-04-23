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Моисеев Александр



23.04.2025 В Минобороны России создается структура для ускоренной разработки и выпуска морских беспилотников 1
07.08.2023 Власти решат, к каким системам предъявить повышенные требования безопасности 1
30.03.2023 «Касперский» начал скрытно строить в России «Amazon для ИБ-продуктов» 1
07.11.2022 В российских госкомпаниях смехотворно маленький штат ИБ-специалистов из-за низких зарплат 1
18.10.2022 ГК InfoWatch завершила интеграцию с мессенджером Im'work 1
16.09.2022 Власти строят систему автоматического поиска «дыр» в исходниках государственного ПО на С, С++, Java 1
28.04.2022 «Авито» добавил возможность обмена видео между клиентами платформы в партнерстве с Rutube 1
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу 1
21.04.2021 УК «Райффайзен капитал» запустила сервис подбора оптимального портфеля из ПИФов 1
11.03.2021 «Лаборатория Касперского» стала спонсором Aprilia Racing и партнером Piaggio Group 1
26.01.2021 «Лаборатория Касперского» рассказала о трендах корпоративной кибербезопасности на 2021 год 1
15.10.2020 «Лаборатория Касперского»: в трети компаний инновации проваливаются на этапе разработки 1
19.08.2020 НПП «Рубин» сократило затраты на обновление «1С» с помощью «1С-Ижтиси» 1
23.01.2020 «Лаборатория Касперского» названа лучшей по качеству партнерской программы 1
27.11.2018 «Касперский» отказывается открывать офисы в США 2
30.05.2018 «Лаборатория Касперского» защитит солнцемобиль SOL от киберугроз 1
01.02.2018 «Лаборатория Касперского» поможет разработать российский солнцемобиль 1
17.07.2017 «Лаборатория Касперского» стала спонсором гоночной команды чемпионата Формулы E 1
01.06.2017 «Лаборатория Касперского» и AVL займутся разработкой защиты для «умных» автомобилей 2
21.03.2017 Group-IB захантила топ-менеджера «Лаборатории Касперского», проработавшего там 14 лет 1
02.09.2013 «Касперский» переносит офис в центр самого дорогого города Европы 1
02.09.2013 «Лаборатория Касперского» открывает новый европейский офис-хаб в Лондоне 1
11.06.2008 «Лаборатория Касперского» открыла представительство в Италии 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Моисеев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5003 14
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 310 3
СПбПУ - Polytech Solar Team 2 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 335 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 285 2
InfoWatch - Инфовотч 1036 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
1С-ИЖТИСИ 41 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 1
Canalys 233 1
8400 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 642 1
Oracle Corporation 6750 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 1
Virgin Group 139 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 979 1
Ростелеком 9868 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2943 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 192 1
Восход ФГБУ НИИ 655 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
ГАБ технологии 1 1
Amazon Inc - Amazon.com 3036 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1261 1
Цифра ГК 2459 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
Ferrari NV 157 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 2
Scuderia Ferrari Formula 1 21 2
Raiffeisen - Райффайзен Капитал УК 12 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Газпром ПАО 1359 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 954 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 242 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 33 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 258 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 149 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
101Hotels.com 456 1
ПСБ - Промсвязьбанк 868 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 84 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11940 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5545 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3010 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3025 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1807 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 466 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 248 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2797 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1253 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2950 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28603 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68170 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52165 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7340 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6919 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11344 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12918 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14494 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12211 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16050 2
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4910 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9385 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3994 2
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16307 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1027 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2996 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12663 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3801 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3132 1
Умные платформы 1734 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7612 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7504 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1551 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2975 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5244 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11643 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4037 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6788 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24813 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1031 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10522 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5248 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10731 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4844 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4636 2
Kaspersky Total Security 41 1
Kaspersky United 2 1
F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 32 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - DS Automobiles 3 1
Google Android 14195 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5381 1
Oracle Java - язык программирования 3123 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 93 1
Apple iOS 7927 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 194 1
Газпром ГПМХ - Аудиоклуб 2 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 340 1
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 39 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 192 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 82 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1119 1
C/C++ - Язык программирования 779 1
FreePik 1101 1
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 1
Nintendo Virtual Boy 1 1
Рудской Андрей 15 1
Захлебаев Евгений 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 486 1
Grapperhaus Ferdinand - Грапперхаус Фердинанд 2 1
Касперский Евгений 325 1
Сачков Илья 123 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 60 1
Кондаков Гарри 35 1
Хайретдинов Рустэм 83 1
Жаров Александр 175 1
Касперская Наталья 296 1
Рыбинцев Андрей 29 1
Фаррахов Рустам 12 1
Славин Кирилл 1 1
List Helmut - Лист Гельмут 1 1
Карпухин Никита 1 1
Путин Владимир 3229 1
Шадаев Максут 1035 1
Лукацкий Алексей 121 1
Яцков Андрей 1 1
Самсонов Александр 4 1
Панов Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147708 13
Европа 21883 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14266 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52466 3
Канада 4912 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2498 2
Италия - Итальянская Республика 4372 2
Великобритания - Лондон 2390 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5226 2
Франция - Французская Республика 7890 2
Америка - Американский регион 2171 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
Нидерланды 3553 1
Швейцария - Цюрих 268 1
США - Иллинойс - Чикаго 432 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
США - Торонто 269 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
США - Колумбия 65 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43910 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1360 1
Бразилия - Федеративная Республика 2386 1
Дания - Королевство 1305 1
Европа Восточная 3109 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Африка - Африканский регион 3511 1
Ближний Восток 2973 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
Америка Латинская 1833 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1591 1
Эквадор - Республика 116 1
Катар 167 1
Аргентина - Аргентинская Республика 589 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 29 1
Европа Западная 1482 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 148 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17345 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29829 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48889 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19037 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52197 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16609 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5993 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 463 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13954 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5044 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4013 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4980 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1229 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6340 1
Английский язык 6720 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24582 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5280 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11151 1
Кибернетика - Cybernetics 244 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 76 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 108 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6820 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2787 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 226 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4748 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4953 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3023 1
Зоология - наука о животных 2682 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 940 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2733 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2117 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 694 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 162 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6298 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 662 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7962 1
Сон - Somnus 438 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4103 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8917 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5914 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2487 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11291 2
РИА Новости 938 1
FCW - Federal Computer Week 7 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 492 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 142 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 277 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 13 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 124 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 12 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1944 1
Gartner - Гартнер 3568 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 710 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 319 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1553 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 541 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 17 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 23 1
American Solar Challenge 6 2
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 2
World Solar Challenge 2 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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