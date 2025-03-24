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Kaspersky Total Security


24.03.2025 Одна из крупнейших энергокомпаний в мире закупает на сотни миллионов «Касперского», Astra Linux и другое российское ПО 1
27.08.2024 Федеральной таможне сорвали третью подряд попытку купить антивирус «Касперского» больше, чем на полмиллиарда 1
23.07.2024 Федеральная таможня со второй попытки покупает антивирус «Касперского» на полмиллиарда 1
29.05.2024 Московская медицина защитит себя 55 тысячами антивирусов «Касперского» 1
23.05.2024 Таможенная служба защитит свои системы при помощи «Касперского» 1
12.03.2024 Инсайдерские угрозы: злонамеренные действия сотрудников создают риски для кибербезопасности предприятий 1
03.04.2023 «Касперский» поднимает цены и переходит на продажи по подписке 1
13.12.2022 «Лаборатория Касперского» запустила продажи решений для домашних пользователей на «Яндекс маркете» 1
08.11.2022 «Касперский» запретил россиянам пользоваться своим VPN, а «Ростелеком» запустил VPN для избранных 1
28.09.2021 «Лаборатория Касперского»: в даркнете продают троянца BloodyStealer, который ворует аккаунты в Steam, Origin и EGS 1
26.08.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила схему распространения зловреда под видом популярных видеоигр 1
15.06.2021 Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1
03.12.2020 «Лаборатория Касперского» проанализировала распространенные схемы телефонного и онлайн-мошенничества в 2020 году 1
19.10.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала об использовании опросов в скам-схемах 1
01.09.2020 Правительство Ростовской области защитилось от целевых атак решением «Лаборатории Касперского» 1
12.08.2020 «Газпром» впервые закупился «Моим офисом» 1
07.08.2020 Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ 1
07.07.2020 «Лаборатория Касперского» выпустила интегрированное решение на базе EDR-технологий 2
06.05.2020 «Лаборатория Касперского»: количество мошеннических атак на пользователей выросло в 10 раз 1
10.02.2020 «Лаборатория Касперского»: в предновогодний период доля финансового фишинга по всему миру выросла на 9,5% 1
09.12.2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий всплеск активности онлайн-мошенников 1
26.09.2019 «Лаборатория Касперского» предупредила об участившихся атаках фишеров на корпоративных пользователей 1
29.04.2019 «Лаборатория Касперского» защитит госучреждения Татарстана от вредоносного ПО и хакерских атак 1
23.04.2019 Выбираем самый надежный антивирус: 5 лучших программ для защиты компьютера 1
30.05.2018 «Лаборатория Касперского» защитит солнцемобиль SOL от киберугроз 1
24.04.2018 «Лаборатория Касперского»: 85% россиян, состоящих в отношениях, поддерживают онлайн-связь со своим партнером 1
20.02.2018 Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 130 тыс. компьютеров «Почты России» 2
14.02.2018 «Лаборатория Касперского» наградит самого дальновидного любителя футбола поездкой в Англию 1
02.11.2017 «Лаборатория Касперского» обнаружила троянца, ворующего криптовалюту 1
09.10.2017 «Лаборатория Касперского» рассказала о схемах обмана автомобилистов в интернете 1
31.08.2017 Kaspersky Internet Security предлагает пользователям новые возможности защиты 1
20.04.2017 Московский турнир Гран-при по шахматам пройдет под защитой «Лаборатории Касперского» 1
24.08.2016 «Лаборатория Касперского» представила новую версию Kaspersky Internet Security для всех устройств 1
12.08.2016 «Лаборатория Касперского» запатентовала технологию для борьбы с эксплойтами под Adobe Flash Player 1
21.07.2016 Во всех популярных антивирусах найдены опасные «дыры» 1
01.07.2016 Часть компьютеров ФНС работает на государственных Linux из Китая и Венесуэлы 1
15.06.2016 «Аэрофлот» меняет антивирусы Symantec на «Касперского» 1
31.05.2016 «Лаборатория Касперского» выяснила, чем интернет-поведение российских детей отличается от привычек их зарубежных сверстников 1
12.09.2013 «Лаборатория Касперского» на защите искусства 1
29.07.2013 «Лаборатория Касперского» защитила Универсиаду от вирусов 1

Публикаций - 41, упоминаний - 43

Kaspersky Total Security и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4958 40
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1232 3
Microsoft Corporation 24723 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 2
Gen Digital - Avast Software 175 2
Bitdefender 156 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 957 2
СПбПУ - Polytech Solar Team 2 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4015 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Oracle Corporation 6730 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Fortnite 78 1
Citrix Systems 818 1
Red Hat 1318 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 388 1
Trend Micro 606 1
Epic Games 155 1
Softline - Софтлайн 2885 1
Новые облачные технологии (НОТ) 455 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 1
Acronis - Акронис 450 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Бином 24 1
Webroot Software 31 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 95 1
enSilo 6 1
Emsisoft 11 1
ESET - ESET Software 1135 1
Ростелеком 9808 1
Nintendo 762 1
Yandex - Яндекс 7505 1
Adobe Systems 1557 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
GEH Engineering - ГЭХ Инжиниринг 3 1
Перемена-Липецк 2 1
Стрим лайн 3 1
Почта России ПАО 2133 2
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 47 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Газпром ПАО 1351 1
Газпром газораспределение 20 1
Газпром добыча Уренгой - Уренгойгазпром 13 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 246 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 1
eBay Inc 1622 1
Центр искусства и досуга имени А. Райкина 1 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 266 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11828 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2734 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5022 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1391 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 255 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3167 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 202 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28198 26
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12801 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30095 12
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7473 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5152 8
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3990 8
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1480 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12879 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25662 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1962 6
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3113 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8553 5
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2983 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6268 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7208 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4309 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 5
Оповещение и уведомление - Notification 4735 5
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7698 4
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10228 4
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Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 610 3
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Кибербезопасность - EPP - Endpoint Protection Platforms - Платформы защиты оконечных узлов - Защита конечных точек 226 2
Kaspersky Internet Security 460 16
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Microsoft Windows PowerShell 182 1
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ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
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Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 656 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 387 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3017 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3344 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13371 1
Азия - Азиатский регион 5575 1
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Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 256 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 260 1
Испания - Балеарские острова - Майорка - Пальма-де-Майорка 7 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Шарджа 10 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6253 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11074 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13783 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18855 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 910 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5945 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4185 3
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 2
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 462 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6375 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8862 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2218 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 771 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2434 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3998 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 382 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1258 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1561 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 461 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14654 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 960 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1341 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 81 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11048 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2343 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5862 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 828 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2152 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 984 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 350 3
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 33 1
Высшая школа сценических искусств - Театральная школа Константина Райкина 1 1
American Solar Challenge 6 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
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