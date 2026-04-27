Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российское ПО для кибербезопасности за полмиллиарда

Один из крупнейших электросетевых холдингов мира выделил 638 млн руб. на покупку российских решений кибербезопасности.



Как выяснил CNews, «Россети» выделили 638 млн руб. на покупку программного обеспечения, а также сертификатов на техническую поддержку средств защиты информации.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном 24 апреля 2026 г. техническом задании на сайте госзакупок. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 13 мая. А процедура выбора поставщика назначена на 29 мая 2026 г.

Потребность в закупке обусловлена истечением сроков действия предыдущих лицензий, а также необходимостью расширения функционала и количества ранее внедренных у заказчика систем защиты информации. Вся приобретаемая продукция будет использоваться исключительно для взаимодействия с уже эксплуатируемым программным обеспечением.

Группа «Россети» — это, по словам самой компании, один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети Группы «Россети» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав Группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

«Россети Цифра» — компания специализирующаяся на техническом обслуживании и развитии корпоративной и технологической ИТ-инфраструктуры, а также на обеспечении информационной безопасности группы компаний «Россети».

Что покупают

В число информационных систем, объединенных общей инфраструктурой корпоративных и технологических сетей компании, входят криптографические средства на базе решений АО «ИнфоТеКС».

Кроме того, в эксплуатации находятся системы, построенные с использованием продуктов АО «Лаборатория Касперского», ООО «РусБИТех-Астра», ООО «Киберпротект», ООО «Код безопасности», ООО «Юзергейт», ООО «Аватек», ООО «Научно-производственный центр «Кейсистемс-Безопасность», ООО «НИИ СОКБ Центр разработки» и АО «Позитив Текнолоджиз». В документации приведены десятки номеров продлеваемых лицензий, например, для продуктов «Лаборатории Касперского»

В перечень закупаемого ПО входят сертификаты активации сервиса совместной технической поддержки для программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator различных модификаций — IG100, HW1000, HW2000, HW5000, а также для ViPNet Client for Windows и ViPNet Client for Linux.

Отдельно указаны лицензии на Kaspersky Total Security для бизнеса, Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Industrial CyberSecurity. Значительная часть позиций относится к продуктам MaxPatrol от «Позитив Текнолоджиз» — это лицензии на SIEM, компоненты кластерных конфигураций, средства выявления уязвимостей, а также премиальная техническая поддержка.

В закупку включены сертификаты на техническую поддержку систем резервного копирования «Кибер Бэкап», ключи активации Secret Net Studio, сертификаты на операционную систему Astra Linux Special Edition (уровень защищённости «Усиленный»), а также на программный комплекс ALD Pro.

Кроме того, приобретаются подписки на обновления безопасности и премиальное сопровождение для межсетевых экранов UserGate NGFW моделей C100, D200, E1000. Особо отмечены сертификаты активации техподдержки для программного обеспечения МЭ104, лицензии на обновления UEM SafeMobile (7 074 устройства) и продление серверных и клиентских лицензий на систему «АльфаДок».

Срок действия большинства поставляемых прав и сертификатов составляет один год, однако для нескольких позиций MaxPatrol SIEM срок действия указан как одиннадцать, девять или семь месяцев.