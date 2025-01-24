Басанович Варвара
Басанович Варвара и организации, системы, технологии, персоны:
|S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 3
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 1
|Apple iPhone 6 4862 1
|Kaspersky Total Security 40 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2748 1
|Никитин Сергей 72 2
|Сидорина Татьяна 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144329 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43183 1
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