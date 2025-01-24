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Басанович Варвара



24.01.2025 «Столото»: выигрыши в лотереях теперь сразу можно зачислить на баланс мобильного телефона 1
04.01.2021 Group-IB проверила итоги голосования по распределению главного приза в новогоднем розыгрыше «Русского лото» 1
31.12.2020 Group-IB проверит итоги голосования по распределению главного приза в новогоднем розыгрыше «Русского лото» 1
06.05.2020 «Лаборатория Касперского»: количество мошеннических атак на пользователей выросло в 10 раз 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Басанович Варвара и организации, системы, технологии, персоны:

F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 2
Лаборатория компьютерной криминалистики 24 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 45 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11360 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27413 2
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5033 1
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1416 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4987 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4023 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3915 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8462 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11130 1
Apple iPhone 6 4862 1
Kaspersky Total Security 40 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Google YouTube - Видеохостинг 2748 1
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Сидорина Татьяна 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144329 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43183 1
Азартные игры - Лотерея 206 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1734 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48025 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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