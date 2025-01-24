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«Столото»: выигрыши в лотереях теперь сразу можно зачислить на баланс мобильного телефона

Участники лотерей, распространяемых под брендом «Столото», которые являются клиентами операторов сотовой связи «Билайн» и МТС, теперь могут зачислять выигрыши по электронным лотерейным билетам напрямую на баланс мобильного телефона. Раньше для этого нужно было сначала вывести выигрышные средства на банковскую карту через кошелек в личном кабинете «Столото». Об этом CNews сообщили представители «Столото».

«Тренд на цифровизацию охватывает практически все сферы нашей жизни, и сегодня более 70% электронных лотерейных билетов от «Столото» распространяются онлайн. Развитие цифровизации требует постоянного усовершенствования услуг, направленных на повышение комфорта пользователей. Возможность вывести выигранные средства сразу на баланс мобильного телефона позволяет участникам лотерей от «Столото» сократить количество транзакций, упростив процесс получения выигрыша для этой цели», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

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Чтобы получить выигрыш на баланс мобильного телефона, клиентам операторов сотовой связи «Билайн» и МТС необходимо перейти на специальные лендинги — vyplatabeeline.stoloto.ru для «Билайна» и mts.stoloto.ru для МТС.

Переводы облагаются комиссией со стороны платежного сервиса. Минимальная сумма для перевода составляет 100 руб. Максимальная сумма для зачисления на баланс мобильного телефона составляет 15 тыс. руб. в соответствии с Федеральным законом115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для неидентифицированных электронных кошельков.

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