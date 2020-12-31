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Group-IB проверит итоги голосования по распределению главного приза в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Group-IB проанализирует базу данных и результаты голосования по распределению главного приза – миллиарда рублей в рамках новогоднего розыгрыша «Русского лото». Он состоится 1 января 2021 года в прямом эфире телеканала НТВ в рамках шоу «Новогодний миллиард».

Впервые в истории государственных лотерей судьбу главного приза – новогоднего миллиарда – определили сами участники: всенародное голосование проходило с 19 октября по 30 декабря 2020 года.

Это уникальный случай не только в российской лотерейной истории, но и в мировой.

«Мы пригласили Group-IB для проверки базы и результатов голосования, чтобы ни у кого не возникло сомнения в честности и прозрачности этого процесса, так как мы проходим через эпохальный момент в истории государственных лотерей — распределение самими участниками главного приза – миллиарда рублей. Сейчас из четырёх возможных лидирует вариант 1000 призов по 1 миллиону рублей. Если он сохранит своё лидерство, то 1 января в России появятся сотни новых лотерейных миллионеров – рекордное за всю историю российских государственных лотерей количество миллионеров в одном тираже! Интрига сохранится до последнего. Итоги голосования объявят в прямом эфире грандиозного новогоднего шоу на НТВ 1 января», — сказала операционный директор «Столото» Варвара Басанович.

«Финальная база голосов была передана нам в полночь 30 декабря 2020 года сразу после окончания процесса самого голосования. Наши специалисты проверяют ход голосования на отсутствие аномалий, которые могли бы повлиять на результат, например, дублирование голосовавших номеров, признаки накрутки голосов, аномалии по времени или региону и другие. Сроки очень сжатые, но мы провели подготовительный этап и автоматизировали часть процессов поиска аномалий, что позволит нам проанализировать базу голосов качественно и оперативно. Завтра мы огласим результат нашей проверки в прямом эфире шоу «Новогодний миллиард», — отметил замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

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